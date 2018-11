Exige PRI prohibir armas durante toma de protesta de AMLO

Ciudad de México (Agencia Reforma).- La bancada del PRI en el Senado exigió al Presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, prohibir a las escoltas de los Mandatarios extranjeros el ingreso de armas al salón de plenos en el que se llevará a cabo la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como Presidente.

El senador Jorge Carlos Ramírez Marín se refirió de manera particular al caso del venezolano Nicolás Maduro, quien, dijo, acusó a México, junto con otros actores, de estar detrás del supuesto atentado registrado en su contra.

"Le decimos a Muñoz Ledo: no queremos pelones en la Cámara de ninguna nacionalidad. Y le pedimos que verifique que no va a haber personas armadas en recinto, en el caso de ninguna escolta de ningún jefe de Estado", dijo.

"Ya sabe Maduro que no queremos que venga. Sepa ahora que no vamos a permitir que su ejército, el que le sirve, el que lo cuida, su ejército personal, no puede entrar al recinto en el que se llevará a cabo la toma de protesta del Presidente. Es muy importante que el presidente de la Cámara se lo haga saber".