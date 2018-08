Piden víctimas a AMLO encontrar a hijos

Chihuahua.- El virtual Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, pidió que no haya simulación en los foros que arrancaron hoy como parte de la consulta nacional para elaborar la nueva estrategia de combate al crimen, y familiares de víctimas clamaron ayuda al próximo Gobierno federal para encontrar a desaparecidos.

"¿Qué les pido a los organizadores? Que no haya simulación, que se escuche a todos", dijo.

Relató que esta mañana visitó junto con el Gobernador Javier Corral un hospital abandonado que fue inaugurado, pero sólo con la fachada terminada y el resto está en obra negra.

"Esa simulación del hospital no la queremos en nada de lo que será el nuevo Gobierno. Que no sea para la foto, que no sea escenográfico, que no nos nos entre por un oído y nos salga por el otro", expresó en el primer "Foro Escucha".

El tabasqueño reiteró que está a favor del perdón.

Y estar dispuestos a perdonar. Olvido no, perdón sí, lanzó.

López Obrador se pronunció en contra de la ley del talión porque, advirtió, todos quedarían "chimuelos o tuertos".

Tengo muy claro que llegamos a estos extremos de inseguridad y de violencia porque se abandonó a los jóvenes y a la actividad productiva, porque con el modelo neoliberal lo único que les ha importado es el saqueo de los bienes de la nación, manifestó.

López Obrador dijo que lo primero que ofrece es escuchar y atender a todos.

Voy a hacerme cargo del problema de la seguridad de manera personal. Todos los días en la mañana me voy a reunir para recibir el parte y todos los días vamos a tomar decisiones, no voy a delegar este asunto a ningún funcionario, lo voy a atender de manera personal, sostuvo.

Aseguró que es tiempo de unidad y de reconciliación porque ya pasó la campaña.

Ya no estamos actuando como militantes y dirigentes de partidos. Ahora tenemos que actuar como Gobierno democrático. Gobierno significa escuchar, atender y respetar a todos, expresó.

No vamos a sacar adelante al País sin la unidad de todos los mexicanos y sin el apoyo de todos. Tenemos que ser respetuosos, tolerantes, nada de sectarismos. Tenemos que actuar con unidad, pensando que la patria es primero.

AMLO pidió que de los foros salga una propuesta en materia de seguridad, lo más consensuada posible.

No debe haber tabú, no debemos de autocensurarnos, somos libres, todo lo que le convenga al pueblo de México se va a llevar a cabo, afirmó.

Anunció que en Ciudad Juárez habrá también un comité de seguridad que se reunirá con los representantes de las Fuerzas Armadas y la policía federal para analizar la situación todos los días a las 6:00 horas.

Víctimas de la violencia se manifestaron ante López Obrador.

Ahora, ahora, se hace indispensable, presentación con vida y castigo a los culpables, corearon las personas.

En su intervención, Olga Sánchez Cordero, perfilada para ocupar la Secretaría de Gobernación, aseguró que para frenar la violencia y conseguir la justicia es necesaria la colaboración de todos los poderes y niveles de Gobierno.

Es un País de personas desaparecidas, de fosas comunes, de servicios forenses con personas sin identificar, afirmó.

Denunció que no se han canalizado los recursos necesarios para enfrentar el problema.

"No podemos escatimar recursos para ello", añadió tras señalar que se necesitan comisiones para ubicar desaparecidos y dar una verdadera atención a las víctimas.