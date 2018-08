Critica AMLO que Policía Federal no pueda suplir a Ejército

México.- El Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo que la Policía Federal no está preparada para sustituir lo que hacen las Fuerzas Armadas, por lo que éstas se mantendrán a mediano plazo en las calles.

También puedes leer: Fuerzas Armadas entregan propuestas de seguridad a AMLO

"Siendo realistas no se ha podido consolidar a la PF, no se avanzó, no quiero hacer cuestionamientos, pero sí tengo que informar con objetividad, no se podría atender el problema de la inseguridad y la violencia en la actualidad sin utilizar al Ejército y la Marina", señaló en conferencia de prensa.

También puedes leer: La reunión de AMLO con Cienfuegos

El tabasqueño aseguró que sería irresponsable acuartelar a militares y dejar a la población en indefensión.

Quiero ser lo más claro posible, sincero, si no contamos con el apoyo del Ejército y la Marina no podríamos enfrentar el problema de la inseguridad, indicó.

Informó que las Secretarías de la Defensa y Marina le entregaron un diagnóstico y propuestas en seguridad en las reuniones que tuvo con sus titulares, Salvador Cienfuegos y Vidal Soberón, respectivamente.

Me reuní con el general de división Salvador Cienfuegos; me dio sus puntos de vista sobre el grave problema de la violencia y las alternativas. Reiteré que el próximo secretario de la Defensa Nacional será un militar en activo del más alto rango, honesto y leal a la patria. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 23 de agosto de 2018

Fueron muy provechosas las dos reuniones, en los dos casos se me presentaron diagnósticos y también propuestas para enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia en nuestro País, comentó.

Previó que a mediados de octubre tengan la propuesta de los que serán sus Secretarios de la Defensa y Marina.

Andrés Manuel López Obrador. Foto: Reforma

Reiteró que todos los días, a las 6:00 horas, encabezará reuniones de seguridad.

"No voy a delegar esta responsabilidad, la voy a atender de manera personal, va a haber Mando Único, vamos a trabajar de manera coordinada y vamos a estar organizados", dijo.