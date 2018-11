Habrá consulta para enjuiciar a ex presidentes de México

México.- El Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, planteó consultar a los ciudadanos si en su Gobierno se abren investigaciones contra ex Presidentes que implementaron políticas neoliberales y en cuyo mandato se agravó el problema de la violencia.

Esta medida, explicó, aplicaría para los ex Presidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

"Los ciudadanos mexicanos decidirán libremente si se abren expedientes para procesar a los ex Presidentes de México: Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, por impulsar las políticas neoliberales que causaron el empobrecimiento de millones de mexicanos y también la crisis de inseguridad y de violencia", dijo tras votar en la multiconsulta convocada este fin de semana.

Informó que la consulta sobre los ex Mandatarios, así como sobre la creación de la Guardia Nacional y el Consejo Asesor Empresarial, se realizará el 21 de marzo próximo, en el Natalicio de Benito Juárez.

López Obrador declaró abiertamente que está a favor de la Guardia Nacional y en contra de juzgar a los ex Presidentes.

Andrés Manuel López Obrador. Foto: Miguel Fuantos/Reforma

"Yo estoy a favor de la creación de la Guardia Nacional y estoy a favor de que pongamos punto final a la historia horrorosa, trágica, de corrupción, y que iniciemos una etapa nueva, que no nos empantanemos persiguiendo a nadie, enjuiciando a nadie, que iniciemos una etapa nueva con cero corrupción y cero impunidad; vamos a defender este punto", adelantó.

El Presidente electo confió en que para marzo ya se habrá aprobado una reforma al artículo 35 de la Constitución para quitar restricciones a las consultas ciudadanas.

Acabo de ir a votar, en compañía de Beatriz, en la consulta para decidir sobre los programas prioritarios que llevaremos a cabo. Les invito a participar. pic.twitter.com/LVZQs4yp97 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 24 de noviembre de 2018

"Ya está en trámite, los legisladores ya están proponiendo esta reforma, y considero que habría tiempo porque ya no va a haber tortuguismo en las Cámaras, ya no va a haber congeladora", dijo.

"Ya saben ustedes cómo era antes: se presentaban iniciativas y no se aprobaban, tardaban años y, si no le convenía a los hombres del régimen, mandaban las iniciativas a la congeladora, pero ya no va a haber eso, porque ahora hay un Poder Legislativo independiente, autónomo, surgido de un mandato popular".