"No me asocio con delincuentes", responde Cuauhtémoc Blanco

México.- Cuauhtémoc Blanco, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia al Gobierno de Morelos, negó tener vínculos con Rafael "N", un ex colaborador de su administración en la Alcaldía de Cuernavaca que en 2014 fue acusado de homicidio.

Este personaje con el que intentan vincularme, fue traído por los hermanos Yáñez y lo dimos de baja en 2016. No me asocio con delincuentes, aseguró el ex futbolista en su cuenta de Twitter.