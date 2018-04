"López Obrador, político retrógrado que se opone a la inversión"

Ciudad de México.- "La oposición de Andrés Manuel López Obrador al nuevo aeropuerto lo pinta de cuerpo entero, lo hace ver como un político retrógrado, que se opone a la inversión y que no confía en los empresarios", advirtió el candidato presidencial Ricardo Anaya.

El candidato de la coalición Por México al Frente entró a la polémica entre el político tabasqueño y el empresario Carlos Slim en torno a la terminal aérea y adelantó que, cuando llegue a la Presidencia de la República, castigaría actos de corrupción que asomaran en los contratos.

Ricardo Anaya Córtes. Foto: Reforma

Anaya aseguró que él continuaría con las obras pero al mismo tiempo avisó que revisaría con cuidado todos los contratos.

El proyecto del nuevo aeropuerto por supuesto hay que reorientarlo, con transparencia, pero no cancelarlo, como propone de manera absurda López Obrador.

Anaya sostuvo que de llegar a ser Presidente auditará a fondo todos y cada uno de los contratos del aeropuerto, pero seguirá adelante con la construcción.

"La actitud de López Obrador frente al nuevo aeropuerto, lo muestra de cuerpo entero: un político retrógrada que se opone a la inversión, que no confía en los empresarios y que no cree que sea posible la libertad económica con responsabilidad social. Voy a ser un Presidente amigo de la inversión, que genere empleos (...) no hay que espantar la inversión hay que estimularla por todos los medios posibles".

En su conferencia de prensa matutina, Anaya resumió que el político tabasqueño es un espantainversiones.

En esa tesitura, el panista queretano advirtió que, en la construcción del aeropuerto, cualquier irregularidad, conflicto de interés o acto de corrupción lo castigaría con todo el peso de la ley.

"Es entendible la desconfianza de los mexicanos por el asunto del aeropuerto teniendo en cuenta los múltiples casos de corrupción de este Gobierno en lo que respecta a la obra pública", dijo.