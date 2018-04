"Congelaré precios de combustibles": AMLO

Nayarit.- Andrés Manuel López Obrador, abanderado de la coalición "Juntos Haremos Historia" anunció que los precios de los energéticos permanecerán congelados durante su primer trienio.

En un mitin en Compostela, Nayarit, el tabasqueño advirtió que los precios de la gasolina, el gas y la energía eléctrica enmpezarán a disminuir cuando estén terminadas las dos nuevas refinerías.

Andrés Manuel López Obrador. Foto: AP

Frente a simpatizantes explicó que la construcción, propuesta en el Golfo de México, tendrá un costo de 8 mil millones de dólares y tardará tres años en estar lista.

"De entrada (les digo) que ya no va aumentar ninguno de estos energéticos, se van a congelar estos precios, ya no va haber aumentos en términos reales. Ya no va haber gasolinazos, para estén ustedes tranquilos", comentó.

Y una vez que tengamos las dos refinerías, vamos a bajar los precios de los combustibles", insistió.

El candidato de Morena, aseguró que luego de su último cumpleaños, el ex Presidente Carlos Salinas de Gortari ya está listo para recibir su pensión, pero del programa "70 y más".

Andrés Manuel López Obrador. Foto: Agencia Reforma.

Al encabezar un acto proselitista, en el municipio de Compostela, en Nayarit, el político tabasqueño provocó las risas de sus simpatizantes, cuando advirtió que, al igual que el ex panista Vicente Fox, los otros ex Presidentes sólo serán beneficiarios de un programa social, el que merecen por su edad.

Hace como tres días cumplió 70 años Carlos Salinas, ya va a tener su 70 y más", soltó. "Sólo eso y no la pensión de ahora, porque reciben 5 millones de pesos mensuales".

El pasado sábado 7 de abril, el ex Presidente priista celebró su onomástico -aunque en realidad cumplió años desde el 3 de abril- con una cena a la que acudieron desde el Jefe del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, hasta el presidente de la Corte, políticos panistas y perredistas.

Andrés Manuel López Obrador.

Esta mañana, durante un mitin en Tequila, Jalisco, López Obrador se refirió a esa celebración como una ceremonia de la clase política para rendir pleitesía al ex Mandatario.

Muchos decían que no era cierto, que no había mafia del poder y que el jefe de jefes no era Salinas, que era un asunto mío, que yo inventaba las cosas", expresó.

"Pero acaba de cumplir Salinas 70 años y ahí se reunieron todos al besamanos, todos fueron a felicitar, a pasar lista con Salinas".

Esta tarde, en Nayarit, López Obrador insistió en criticar los altos salarios de los magistrados electorales y ratificó su acusación contra el Presidente y su influencia para que el Tribunal le otorgara la candidatura presidencial a Jaime Rodríguez "El Bronco".

Andrés Manuel López Obrador. Foto: EFE

También repitió sus críticas contra el avión presidencial y sostuvo que si viviera el histórico dirigente de la izquierda, Alejandro Gastín Vergara, ya les hubiera pedido a los funcionarios que recorrieran el País en burro.