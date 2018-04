Preocupan a Margarita Zavala discursos de odio 

Ciudad de México (Reforma).-Tras lamentar el enfrentamiento de ayer entre integrantes de la CNTE y simpatizantes del PRI, la candidata presidencial independiente, Margarita Zavala, afirmó que le preocupan los discursos de odio de Andrés Manuel López Obrador.



Supe del enfrentamiento en Oaxaca de la CNTE, desde luego es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro País.

Margarita Zavala en actividades de campaña en Jalisco. Foto: Twitter

"Es un discurso de odio que se ha generalizado, en donde desgraciadamente es fomentado por discursos hechos por López Obrador, que ya lo conocemos que ha sido constante", dijo Zavala en conferencia de prensa en San Luis Potosí.



La ex Primera Dama consideró que las candidaturas a un puesto de elección popular deben ser motivo de unión.



La aspirante expresó que, pese a las diferencias, ser candidato presidencial debe ser motivo de responsabilidad.

La candidata independiente a la Presidencia de México, Margarita Zavala. Foto: Twitter

"Me preocupan los discursos de odio en los que también a mí me ha tocado ser objeto de este tipo de discursos", sostuvo la independiente.



En el tema de inseguridad, la candidata presidencial enfatizó que su esposo hizo lo correcto al combatir al crimen organizado con su estrategia de seguridad.



Zavala agregó que, de llegar a la Presidencia, enfrentará a la delincuencia y no dará amnistía ni pactaría con los criminales.





Expuso que si en su Administración necesita a las Fuerzas Armadas las utilizará y fortalecerá la Policías con un Sistema Nacional de Policía.



La aspirante consideró que que San Luis Potosí requiere de infraestructura en carreteras, caminos y ferrocarriles, así como una mejor inversión en ciencia y tecnología.