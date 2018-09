Llevan ante PGR presuntos desvíos de Robles en Sedesol y Sedatu

México.- Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) presentó ayer una denuncia ante la PGR por los desvíos millonarios registrados en Sedesol y Sedatu durante las administraciones de Rosario Robles.

La denuncia, indicó la ONG en un comunicado, es en contra de varios funcionarios de las dos dependencias, así como de la Universidad Autónoma del Estado de México y de diversas empresas fantasma.

Rosario Robles. Foto: Reforma

Los hechos denunciados, señalaron, fueron documentados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la revisión de las cuentas públicas 2013 y 2014, y han sido exhibidos a través del trabajo periodístico de "La Estafa Maestra" y por parte de Grupo Reforma.

Rosario Robles. Foto: Agencia Reforma

"No corresponde ni al Presidente Constitucional ni al Presidente Electo decidir a quién investigar y sancionar y a quién no. Nuestro mensaje es claro, para este y para otros casos: No a la impunidad, no a los pactos de impunidad y no a la 'politización' de la justicia que es la negación de la justicia", indicó.

Esta denuncia se suma a las 17 que, hasta el 30 de junio pasado, había presentado la ASF por un presunto desvío que asciende a 3 mil 37 millones de pesos.