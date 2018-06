Asegura PRI que reconocerá derrotas

Ciudad de México.- El presidente nacional del PRI, René Juárez Cisneros, aseguró que su partido respetará la voluntad ciudadana expresada en las urnas y reconocerá los resultados, aunque sean adversos.

En conferencia de prensa en Campeche, René Juárez afirmó que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no será factor de división de la sociedad.

"Donde nosotros ganemos, en democracia se gana por un voto, con las reglas de participación que nos dimos todos para todos, donde ganemos, vamos a defender nuestras victorias con convicción, con determinación", planteó.

René Juárez. Foto Agencia Reforma

"Donde perdamos, así es la democracia, habremos de reconocer; no seremos nosotros, no lo hemos sido, no lo seremos, son otros los que luego no reconocen y entran en etapas de convulsión, de confrontación, de anarquía, nosotros no seremos eso, no lo hemos sido y no vamos a serlo, habremos de respetar la voluntad popular, habremos de respetar la voluntad ciudadana expresada en las urnas".

El ex subsecretario de Gobernación sostuvo que el partido le tiene un "gran valor" al País y lo cuidará.

"Nosotros siempre hemos sido garantes, proclives, hemos sido siempre impulsores del respeto a la ley, del respeto a la voluntad ciudadana; nuestra vocación democrática está a lo largo de la historia perfectamente acreditada", asentó.

A 10 días de la jornada de votación, Juárez Cisneros reconoció que esta elección es competida, compleja e inédita.