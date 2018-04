Intercambio de acusaciones; todos contra AMLO en primer debate presidencial

México.- Durante el primer debate entre candidatos a la Presidencia de la República no hubo nada nuevo ni sorpresas, sino más bien ataques y acusaciones, coincidieron actores políticos y empresariales consultados por EL DEBATE.

En el primero de tres debates organizados por el Instituto Nacional Electoral (INE), los candidatos que participaron fueron José Antonio Meade, abanderado de la coalición Todos por México; Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente; Andrés Manuel López Obrador, abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia; y los candidatos independientes Margarita Zavala y Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco.

La sede fue el Palacio de Minería, en donde cada uno de los aspirantes presentó sus propuestas sobre tres rubros en tres segmentos: seguridad pública y violencia; combate a la corrupción e impunidad; y democracia y pluralismo. Los moderadores fueron Denis Maerker, Azucena Uresti y Sergio Sarmiento.

¿Quién ganó el debate?

Manuel Luque Rojas, miembro de la Mesa Directiva de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (Alacip), destacó que no se observó nada nuevo de lo que ya se ha visto en radio y televisión a través de los spots: «Ya se dijeron todo lo que se tenían que decir desde la precampaña».

Sobre quién ganó el debate realizado por el INE, Luque Rojas calificó que no identifica un ganador en términos contundentes; no obstante, matizó que quien ganó el debate fue López Obrador porque se supone que quien tenía más que perder era el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, pero no perdió nada: «Los otros iban a dar un golpe que pudiera nivelar las preferencias electorales en esta etapa del proceso, y no lo veo por ningún lado. La gente que vio el debate ve una reproducción, digamos, pegada de los spots de radio y de televisión de José Antonio Meade y de Ricardo Anaya».

En suma —señaló— el debate fue eso: todos contra Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, salió librado de una lluvia de piedras, descalificaciones, acusaciones, argumentos sacados de contexto, de verdades a medias y de mentiras absolutas.

Fobaproa

El también académico aseguró que la acusación que hizo Ricardo Anaya al recordarle a López Obrador un texto que escribió sobre el Fobaproa donde involucra a Alfonso Romo como beneficiario de ese rescate bancario y que ahora es parte de su gabinete no le afectará porque el tema del Fobaproa fue una decisión de las instituciones del gobierno que estaban en ese momento: «Que tiene impacto, sí; pero no creo que eso le afecte en la ventaja que tiene López Obrador».

Por su parte, Jaime González Ochoa, experto en temas políticos, aplaudió el nuevo formato del debate y del papel que jugaron los moderadores, que es un buen principio; pero, otra parte, coincidió en que no hubo nada nuevo: «Me pareció, en términos generales, que no ayudará mucho este debate para mover tendencias, sobre todo la cuestión de encuestas. Son las mismas posiciones».

Los representantes de la iniciativa privada también aplaudieron el formato que el Instituto Nacional Electoral (INE) aplicó.

Asimismo, esperarían que en las siguientes ediciones de este encuentro sobresalga más la proposición de ideas, en detrimento de los ataques o acusaciones.

El vicepresidente de Comercialización de Fecanaco, Rafael Nieto Tostado, aseguró que Andrés Manuel López Obrador no sale de su mismo discurso y notó al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia limitado a la hora de externar sus ideas: «Es muy difícil pensar que una persona que va por su tercera campaña debería de ser quien mejor manejara estos eventos, pues (Andrés Manuel López Obrador) se vio francamente como un novato».

El líder empresarial dio por ganador a Ricardo Anaya Cortés «por el manejo de los tiempos» en sus intervenciones. Igualmente, aseveró que la participación de Margarita Zavala y de Jaime Rodríguez incidirá de alguna manera en los resultados finales de los comicios. En este sentido, Eury Valle Ruiz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria y de la Transformación (Canacintra) en Los Mochis, denostó la participación de los independientes: «Jaime Rodríguez, el Bronco, ni siquiera debería haber estado en el debate. Hubiera tenido más valor si van los tres punteros, nada más, y no hubieran ido los independientes. Ellos saben que no tienen posibilidades de ganar; sin embargo, están ahí por conveniencia, por reflectores o por negociación, es por eso que puedan estar ahí».

Valle consideró, de manera general, que los aspirantes a la Presidencia se quedaron cortos: «Todos están quedando a deber. Cada quien, a su propio estilo, nadan de muerto o defendiéndose de los ataques los unos a los otros. Lo importante sería que, en una segunda ronda de debate, fueran más precisos los temas. Hablar de ganadores y perdedores no es considerable, en lo general todos pierden», subrayó el empresario.

El representante empresarial aclaró que Andrés Manuel «se navegó» en la discusión; mientras que José Antonio Meade Kuribreña y Anaya Cortés «se enfrascaron» en la contienda de señalamientos. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Los Mochis, Carlos Manuel Rodríguez Rábago, añadió que el electorado mexicano resultó ganador, gracias al formato que manejó el INE, mismo que despertó el interés de la ciudadanía: «Todos los mexicanos debemos meternos de lleno en la elección, participar, hacer comentarios y estar al pendiente con los cinco candidatos que tenemos. Los ganadores somos nosotros porque estamos viendo un formato más flexible».

Propuestas

González Ochoa destacó que hubo propuestas, algunas interesantes, de José Antonio Meade y de Ricardo Anaya, donde plantean y dicen cómo las van a aterrizar. En el caso de López Obrador, tiene buenas propuesta, pero no dice cómo las ejecutará. De igual modo, Carlos Manuel Rodríguez reiteró que este ejercicio sirve para que el grueso poblacional conozca a los presidenciables en sus fortalezas y sus proyectos: «Las redes sociales, la televisión, todos los medios de comunicación y el mismo debate ayudan mucho a que se divulguen las ideas. La invitación es a todas las personas a que sigan atentas de los subsiguientes debates para conocer las propuestas de cada quién», concluyó.

Seguridad Pública

El Bronco propone crear la primera policía cibernética y militarizar las preparatorias. Que el Ejército dé clases.

AMLO dijo que convocará a expertos para «definir qué vamos a hacer y definir cómo se hará la amnistía».

Anaya prometió aplicar un programa de 40 puntos basados en dos ejes: prevención y hacer frente al problema; así como mantener las Fuerzas Armadas en las calles.

Meade propone crear un código penal único, cuadruplicar la capacidad de investigación y mantener a las Fuerzas Armadas en las calles.

Margarita fortalecerá a la Policía, creará una agencia de investigación y hará lo que tenga que hacer para que no haya impunidad.

Corrupción e Impunidad