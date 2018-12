Primer tuit del Gobierno de México: Recuperaremos nuestra Patria

Ciudad de México.- "Hoy inicia un nuevo capítulo en la historia de México: a partir de ahora recuperaremos nuestra Patria", fue el primer tuit realizado por la cuenta oficial de Gobierno de México este 1 de diciembre, día en que Andrés Manuel López Obrador tomó posesión como nuevo Presidente de la República.

No hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla, y el día de ayer el Gobierno de México cambió. "Haremos posibles los sueños de libertad, Justicia y democracia por los que hemos luchado tantos años. ¡Que viva la #4ta Transformación", continúa el tuit.

Hoy inicia un nuevo capítulo en la historia de México: a partir de ahora recuperaremos nuestra Patria.



Haremos posibles los sueños de libertad, justicia y democracia por los que hemos luchado tantos años.



¡Que viva la #4taTransformación!#GobiernoDeMéxico pic.twitter.com/dRjegH8fia — Gobierno de México (@GobiernoMX) 1 de diciembre de 2018

Al rendir protesta como nuevo titular del Ejecutivo, López Obrador destacó, entre muchas otros compromisos, que no habrá persecución política y puntualizó que la honestidad y transparencia caracterizarán su mandato.

Andrés Manuel López Obrador durante su discurso en el evento de toma de protesta. Foto: Agencia Reforma

El mandatario reiteró que se apegará al programa de austeridad y resaltó que la creación de la Guardia Nacional es una medida necesaria.

Honestidad y cero corrupción, son los estandartes que los que AMLO asegura que será guiado su gobierno.