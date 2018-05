Vinculan a proceso a ex secretario particular de César Duarte

Chihuahua.- El ex secretario particular del ex Gobernador César Duarte, Jesús Manuel "N", fue vinculado a proceso penal por el delito de peculado.

El Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, Jorge Napoleón Raya Valdez, consideró suficientes los argumentos incriminatorios que presentó el Ministerio Público en contra del imputado.

Imagen especial/Reforma

Durante la audiencia, se precisó su probable responsabilidad como cómplice auxiliador en desvío de recurso público durante la Administración encabezada por César Duarte Jáquez.

"Quedó especificado que el imputado fungía como asesor técnico y que dio la instrucción para que los días 17 y 18 de junio de 2016 una aeronave de Gobierno del Estado se trasladara de Toluca a Cancún, donde recogió al hijo de Duarte Jáquez y otras tres personas, a quienes transportó de regreso al Estado de México, vuelo que se realizó con fines particulares", indicó la Fiscalía General del Estado.

Jesús Manuel fue entregado la semana pasada por autoridades norteamericanas al ser deportado desde el Estado de Colorado, EU, y contar con una orden de aprehensión en su contra por el delito de peculado.

Definida su situación jurídica, el imputado enfrentará un proceso penal bajo la medida cautelar de prisión preventiva, y el Juez de Control fijó un plazo de cuatro meses para que concluya la investigación complementaria.