¿Los millennials decidirán por México el 1 de julio?

México.- De acuerdo con el más reciente corte del Registro Federal de Electores, existen 25.6 millones de jóvenes de 29 años o menos, lo que representa casi el 29 por ciento de los 87.7 millones de electores registrados en la lista nominal a nivel nacional.

Los mileniales nacieron entre 1980 y el año 2000 y son criticados por ser egocentristas y apáticos, pero el 80 por ciento de las personas voluntarias en el último terremoto del 19 de septiembre que azotó CDMX estaba conformado por ellos, lo cual demuestra que no tienen nada de apáticos, sino más bien son decisivos y siempre guardan el factor sorpresa, sorpresa que puede definir al próximo presidente de México, así lo señaló Jerry Jáuregui, consultor político mexicano en entrevista telefónica para EL DEBATE.

Jerry Jáuregui

Desde la Ciudad de México, aunque originario de Tamaulipas, el ganador del Napolitan Victory Award como Consultor Revelación del Año por The Washington Academy of Political Arts and Sciences, señaló que el país se encuentra en la primera elección cuyos contenidos se centrarán en las redes sociales, el universo virtual de los mileniales y cuyo terreno es fértil para todos los candidatos.

Describió cómo hoy el candidato, en todas sus instancias, apuesta a la foto improvisada, al video fuera de la oficina; pero dentro de su casa, de su coche, al texto más personalizado y muy lejos de ser formal, ya que el ciudadano —dijo— no es un robot, es un civil de carne y hueso con sentimientos y cuya atención se disminuye a tres segundos en su teléfono celular.

Ricardo Anaya y AMLO

«La campaña debe traducirse a un nuevo idioma, el millennial lenguage, algo espontáneo, atractivo; corto, pero lleno de contenido, como una de esas muestras que te dan en el supermercado», externó.

Ejemplificó cómo AMLO, Anaya y Meade saltan a la fama con sus videos de los submarinos rusos y con sus frases icónicas, como el yo mero. El candidato —señaló— necesita dejar su silla y traspasar la pantalla del usuario para hablar como él y sentir como él.

Andrés Manuel López Obrador. Foto: Xinhua

Hoy en día, aseguró que son Ricardo Anaya y López Obrador quienes tienen buenos asesores políticos que saben hablar el idioma de los mileniales. Son espontáneos y frescos, aspectos que —dijo— deben fortalecer quienes manejan la campaña política de José Antonio Meade. «Pero no todo es circo, maroma y teatro, al millennial también le importan las propuestas, no esas del discurso de Salinas y Fox, le interesan propuestas tangibles, como las de Mark Zuckerberg (creador de Facebook), propuestas que tardan meses en hacerse realidad y revolucionar al país, como a todo el mundo», externó.

El enojo de los mileniales

El experto en marketing político Jerry Jáuregui calificó a las fake news (noticias falsas) como la «comidilla» de los jóvenes, mentiras que se venden como noticias, pero aseguró que no todos los jóvenes las creen, pues «ellos saben que no todo es verdad y no todo es mentira», expuso.

Las noticias falsas sí son un problema para los candidatos y sus partidos, quienes siempre optaban por los medios tradicionales, y ahora tienen que encargarse de salir a decir que no es verdad lo que el joven leyó en un portal falso de internet.

Ricardo Anaya Córtes. Foto: Reforma

Jerry Jáuregui señaló que un candidato que subestime al electorado podría despertar la apatía de esos millones de jóvenes mileniales y que sea finalmente el abstencionismo lo que gane este primero de julio, «lo cual será grave para el presidente entrante, pues tendrá un escenario más duro que al que se enfrenta Peña Nieto, así que más vale que enamore a los millennials».

El consultor político más joven del norte de México explicó que a un milenial le molesta un gobernante apático, sin propuestas y sin acciones; un gobierno hueco y tirano que piense que trata con ciudadanos de los 80 aún: «Él quiere a alguien que lo escuche, lo comprenda y no vea solo por su beneficio, sino por el de la comunidad entera», finalizó.

José Antonio Meade. Foto: EL DEBATE

Perfil

Nombre: Jerry Jáuregui

Lugar: Tamaulipas

Profesión: licenciado en Ciencias de la Comunicación, especialista en consultoría de marketing político.

Trayectoria: premiado como Consultor Político Revelación del 2017 por The Washington Academy of Political Arts and Sciences, recibido en la capital de Estados unidos; y el Napolitan Victory Award.