Promete Anaya "entregar todo" a Querétaro          

Querétaro, México (Agencia Reforma).-En el primer mitin de campaña en su tierra, Ricardo Anaya ofreció entregar todo a Querétaro en caso de ser Presidente de la República.



Se va a notar que el Presidente de México es queretano, prometió el abanderado presidencial de la coalición Por México al Frente al calor de una de las concentraciones más emotivas que ha protagonizado.



Unos seis mil simpatizantes atiborraron el palenque del Centro Expositor de la Feria de Río.



La víspera, el Gobernador Francisco Domínguez, militante panista amigo de José Antonio Meade y del ex presidente Felipe Calderón, se había excusado de no acompañar a Anaya para no violar el "horario laboral".



El que sí asistió fue el primer Gobernador pianista de la entidad, Ignacio Loyola, que compartió una butaca de primera fila al lado del Alcalde de Querétaro con licencia, Marcos Aguilar, ahora candidato a la Cámara de Diputados, donde en la legislatura LXI fue compañero de curul del propio Anaya.



Voy a dar todo por Querétaro, machacó Anaya, para luego prometer la modernización del tramo carretero San Juan del Río.



El candidato presidencial de la coalición "Por México al Frente", Ricardo Anaya, afirmó que el Estado de Querétaro, la entidad donde creció e inició en la política, será prioridad en caso de ganar la contienda.

Participé en la 59° Semana Nacional de Radio y Televisión, ahí reafirmé mi compromiso con un modelo de comunicación en el que gane la democracia:menos spots, más debates. Agradezco a la @cirt_ por invitarme a dialogar sobre los retos y oportunidades de México.#LibertadDeExpresión pic.twitter.com/Hz8HTlIJE3 — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) 3 de mayo de 2018



Esta tarde durante una mitin en el Municipio de San Juan del Río, el abanderado del PAN-PRD-MC ofreció un nuevo hospital y la modernización de la Carretera 57.



Vamos a modernizar la Carretera 57, completa, pero vamos a empezar como máxima prioridad por el tramo de San Juan del Río a Querétaro, vamos a dejar esa carretera en las mejores condiciones, prometió.

Lo digo sin empacho: se va a notar que el Presidente de México es queretano, expresó.



Asimismo, refirió que el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) construido hace 30 años en esta ciudad es insuficiente para atender a sus habitantes, por lo que se comprometió a construir uno nuevo.