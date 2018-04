Propone José Antonio Meade Código Penal Único 

Cuernavaca, México (Reforma).- El candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, propuso crear un Código Penal Único a nivel nacional y para las 32 entidades en los primeros seis meses de su gobierno si gana la elección.



De gira en Morelos, uno de los estados con mayores índices de violencia, el priista afirmó que la variedad de códigos estatales impide a los gobiernos locales colaborar entre sí para combatir al crimen.

El candidato presidencial, José Antonio Meade. Foto: Reforma

En México seguimos definiendo los delitos en función de dónde se cometen. Y eso quiere decir que, aunque tengamos muy buenos policías y aunque tengamos buenos Ministerios Públicos, Morelos no se habla con Guerrero, Morelos y Guerrero no se hablan con Puebla, ninguno de los tres se habla con Michoacán, cada uno define el delito de manera diferente.



Y si lo definimos de manera diferente no podemos combatirlo con eficiencia, y esto que parce de mucho sentido común y que pasa en todas partes del mundo, no hemos logrado hacerlo en el País. Yo propongo en mi gobierno, en los primeros 180 días, que logremos un Código Penal Único en los delitos que más nos duelen, en los que más lastiman nuestra seguridad, afirmó.



El aspirante presidencial ofreció agilizar el decomiso de armas y reforzar la vigilancia aduanal para evitar que lleguen a manos de los criminales.



Cada vez que vemos un fenómeno de violencia, hay armas y hay dinero. Y tenemos que evitar que ambos lleguen a los delincuentes.



En México tenemos una política de drogas, y cuidamos nuestras aduanas, sobre todo, de lo que sale; tenemos que empezarlas a cuidar también de lo que entra, tenemos que evitar que las armas lleguen a manos de los delincuentes, y tenemos que hacer más fácil quitarles el dinero mal habido, sostuvo.



Meade definió que, al bloquear ambos recursos, los grupos criminales pierden su capacidad de hacerle daño a la sociedad.



Asentó que los candidatos presidenciales se diferencian claramente en sus propuestas sobre seguridad.



Dijo que el morenista Andrés Manuel López Obrador quiere sacar a los delincuentes de la cárcel, además de que ataca a los integrantes de las Fuerzas Armadas.



En cambio, contrastó, él apoyará a las víctimas en su recuperación del daño.



En esta elección vamos a escoger entre justicia y amnistía, vamos a escoger entre quien ataca y calumnia a soldados, pilotos y marinos, y quien ha escogido estar palmo a palmo con nuestras Fuerzas Armadas. Vamos a escoger a quién escuchamos, y ahí la diferencia también es clara: yo escojo escuchar a las víctimas, y Andrés Manuel, a los delincuentes.





En esta elección hay quien cree en las instituciones de justicia y quien escoge atacarlas y sacar a los criminales de la cárcel para regresarlos a las calles, eso no vamos a dejar que suceda. Conmigo vamos, sin ninguna ambigüedad, a decirle no a quien daña a una persona, a decirle no a quien violentó a una comunidad, a decirle no a quien violenta el Estado de Derecho, advirtió.