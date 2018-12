Proponen, en Sinaloa, que nadie gane más que gobernador

Culiacán, Sinaloa.- La iniciativa presentada el pasado jueves, fue posicionada en la tribuna del pleno legislativo por la diputada morenista, Ana María Victoria Sánchez, quien expuso que la ley obliga a los funcionarios de todos los poderes, tanto legislativo, ejecutivo y judicial a ajustarse el sueldo, en caso de percibir uno mayor a 75 mil 786 pesos, cantidad que gana el mandatario estatal.

Afirmó que, la ley no prevé la modificación de sueldos en profesionales médicos, maestros, enfermeros u otros trabajadores del sector público, que perciben un sueldo mayor, siempre y cuando, no provengan de un sólo contrato, si no de varios.

Ningún funcionario deberá percibir un sueldo más alto, salvo que el excedente sea consecuencia de varios empleos públicos, dijo.

¿Quién gana más?

De acuerdo con el tabulador de límites de percepción mensual, de la Ley de Egresos y Presupuesto 2018, el único servidor que gana más que el gobernador, es el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, Enrique Inzunza Cázares, quien percibe un salario de 136 mil 687 pesos mensuales, es decir, es a él a quien se le reducirá el sueldo.

El resto de los funcionarios, tales como los comisionados estatales, secretarios, auditores y directores, perciben un sueldo menor.

Revuelo por ley

En contra de la iniciativa se pronunció la diputada del PRI, los diputados Gloria Himelda Félix, quien señaló que, homologarla sería muy apresurado ya que, la Suprema Corte de Justicia ha mandato suspender su aplicación, al determinar que es una ley anticonstitucional.

Hay que atender lo que nos compete, hay un choque de poderes, de la gobernabilidad y nuestro sistema democrático, dijo

Por su parte, el diputado del PAN, Jorge Villalobos, expresó que, es preocupante que se desate otra parálisis en los trabajos de los poderes, por continuar en desacuerdo con el nuevo gobierno.