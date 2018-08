¿Qué opina CNET sobre la construcción de pistas en Santa Lucía?

México.- Construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía sería inviable debido a que se saturaría rápidamente, advirtió Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET).

Además, aseguró que sería complicado operarlo de manera simultánea a la terminal aérea de la Ciudad de México, y antes de ello, se deberían tomar en cuenta las inversiones realizadas en el proyecto del nuevo aeropuerto.

Imagen especial

"Pienso que tiene que seguir la construcción del nuevo aeropuerto. Si se ve la posibilidad de concesionarlo o partes de ello me parece correcto, y la otra opción es una opción no viable, que no tiene futuro. Se volvería a saturar el aeropuerto en poco tiempo. Serian muy difícil de operar los dos aeropuertos, el problema que ocasionaría al viajero sería terrible", subrayó.

Señaló que la inversión que hasta el momento se ha dirigido al proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAIM) sería dinero "tirado a la basura", al cual se le sumaría el costo de las dos pistas adicionales en Santa Lucía.

Opinó que la consulta pública sobre el proyecto del NAIM es riesgosa.

"Soy de la opinión que la consulta sale sobrando. Poner o preguntarle a la ciudadanía una decisión técnica de la cual no se tiene la información de la misma es un poco riesgoso", afirmó Azcárraga.

Foto: aeropuerto.gob.mx.

Andrés Manuel López Obrador, Presidente electo, anunció una consulta pública para decidir si continúa el actual proyecto del nuevo aeropuerto o se opta por la construcción de dos pistas adicionales en la base militar de Santa Lucía, al tiempo que continúa la operación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez.

Según el próximo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, detener la construcción del NAIM tendría un costo de 100 mil millones de pesos.