El pueblo debe hacer el cambio: Marichuy

Mexicali.- De gira por Baja California, la ex aspirante independiente a la Presidencia de la República, María de Jesús Patricio Martínez, actual vocera del Concejo Indígena de Gobierno (CIG), dijo que a México el único que le hará justicia es el pueblo, no un candidato que llegue a encabezar el Gobierno federal.

"Me preguntan qué opino de los candidatos, nuestra tirada es diferente: no dejarle a una sola persona, o depositar en una sola persona, la confianza de que 'ya va a llegar fulano, pues ahora él es el que nos hará justicia', no, tenemos que hacer nosotros el cambio desde abajo, el pueblo", expresó "Marichuy" en entrevista.

Marichuy. Foto: Xinhua.

Lo tenemos que ir construyendo desde abajo porque no depende de la gente que esté arriba, depende de nosotros que estamos abajo, y que estamos viendo que lo que está diseñado está mal", sostuvo.

La indígena nahua, defensora de los derechos humanos, arribó por primera vez a Mexicali y Tijuana para reunirse el jueves con indígenas Cucapás en el poblado doctor Alberto Oviedo, conocido como El Indiviso, al noreste de la Capital del Estado.

La ex aspirante fue acompañada por integrantes del colectivo Mexicali Resiste.

Mientras que este viernes, Patricio Martínez se reunirá en Tijuana con integrantes del CIG.

Durante su gira, la ex aspirante reiteró que no tiene preferencia por un candidato a la Presidencia de México.

Por eso dijimos que nuestro caminar no es nada más al 1 de julio, que nuestro caminar va mucho más allá, porque luchamos por algo más grande que no cabe en las urnas", subrayó la ex aspirante presidencial.

Marichuy. Foto: EFE.

En el poblado doctor Alberto Oviedo, en Mexicali, Patricio Martínez señaló que escuchó cómo los indígenas Cucapás han tenido que luchar contra el despojo de miles de hectáreas de sus tierras, así como problemáticas económicas.

"Es la primera vez que venimos para acá como CIG. (Las condiciones de los indígenas Cucapá) es una muestra de lo que está pasando en todos los pueblos indígenas, de ese despojo que se está dando en las diferentes comunidades, por parte del sistema capitalista", indicó.

Así como ellos, hay otros pueblos indígenas (que son despojados) y falta que se vea más que ese despojo está disfrazado, a veces de ayuda, a veces de una institución o dependencia que aparenta ayuda", mencionó.

La defensora de derechos humanos consideró que hace falta que entre pueblos indígenas se acerquen y haya un aprendizaje mutuo.

Marichuy. Foto: AFP.

Tenemos que organizarnos para que no nos despojen, sí están organizados a su manera, y es valiosa, pero si alcanza a faltar ese acercamiento con otros pueblos indígenas que también han sido despojados y es la única manera para hacer fuertes", señaló.

"Marichuy" mencionó que a lo largo del recorrido pudo constatar que hay muchos jóvenes que vienen impulsando una organización nacional y que serán el empuje del País en los próximos años.