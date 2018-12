Indígenas respaldan a AMLO como nuevo presidente de México

Ciudad de México.- "Yo soy el hombre de pueblo, soy el jade que olvidaste, dimensión extraviada, soy el huipil que ignoraste, soy la lengua que negaste, soy Quetzal surcando el cielo, yo soy Maya y Zapoteco", con estas palabras las comunidades indígenas recibieron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en el corazón del país.

En un escenario lleno de colores con llamativos diseños creados con 40 mil hojas de maíz por artesanos indígenas, López Obrador recibió el respaldo y apoyo de los 68 pueblos indígenas del país.

"Vamos a consagrar a nuestro presidente, a purificarlo" mencionó la encargada de hacer la limpia a AMLO y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller. Con el sonido del caracol y ritmos prehispánicos el presidente cedió ante los indígenas que procedieron a limpairlo con hierbas y con el humo del Copal.

Foto El Debate

Un ritual de purificación para que todos los deseos y todo lo que AMLO dijo en todas las comunidades se haga realidad, le dijeron.

Llamando al corazón del agua, la tierra, el fuego y el aire para realizar la purificación del presidente, con las fuerzas de todos los pueblos originarios del país elevaron su fé para atraer la buena energía al presidente. También pidieron a la Virgen de Guadalupe que como una madre que es cuide a López Obrador como su hijo.

Con gran emoción, arrodillado y con las palabras entre cortadas por la gran emoción uno de los indígenas de entregarle un instrumento sagrado recibe este objeto que sirve de proyección contra las malas vibras.

Antes de entregarle el bastón de mando, AMLO y los miles de asistentes al Zócalo levantaron las manos a los cuatro puntos cardinales para pedir a los antepasados por el por venir de México.

Foto El Debate

"Vientos del este, casa de la luz invocamos tu divina presencia para que la oscuridad se disipe" se oía a una sola voz en el Zócalo. Mujeres, hombres, niños y ancianos unidos en apoyo al nuevo presidente, pidiendo en este ritual ancestral la purificación de la figura presidencial así como de su andar en el camino que viene.

Por fin, en nombre de todos los pueblos indígenas, representados por la comunidad de Ayutla de los libres Guerrero el bastón sagrado le fue entregado, el cual servirá como su guía "siempre y cuando primero esténnos los pueblos indígenas" para AMLO.

"Depositamos en sus manos el bastón de mando, que sirva para usted para mandar obedeciendo al pueblo", dijo el indígena que llevó a cabo el ritual arrancando los aplausos de los presentes.

Foto El Debate

López Obrador escuchó que para ellos representa la esperanza en la que los pueblos presentes y los 68 pueblos en total le han confiado.

"Aquí está el bastón de mando, el símbolo con que conducirá al pueblo siempre y cuando seamos tomados en cuenta en sus planes", le reiteraron.

Los indígenas presentes le manifestaron su con en el mismo lugar en donde el primer pueblo creo su imperio; Tenochtitlán.

Banderas, muñecos, carteles y muchos aplausos y porras fueron lo que los asistentes le brindaron al presidente López Obrador.

Cabe destacar que en el acto también le fue entregada una bandera en representación de los pueblos indígenas de Norteamérica.

Foto El Debate

En la formalidad del evento Andrés Manuel López Obrador volvió a brindar un extenso discurso con los asistentes en el leyó los 100 proyectos en los que ya comenzará a trabajar para que dentro de un año en el primer informe se de fe de que los cumplió, aseveró Obrador.

Ante la multitud que lo aclamaba López Obrador reitero que su compromiso principal es no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México.

Habló de una modernidad forjada desde abajo y para todos los sectores.

Indicó que después de la purificación a la figura presidencial diría para resumir en una frase lo que buscará para México.

"La purificación de la vida pública de México".

Reafirmó su compromiso para con los pueblos indígenas pues destacó que es una vergüenza que nuestros pueblos vivan bajo la opresión, el racismo, la pobreza y la marginación a cuestas.

Foto El Debate

Aseveró que su gobierno será para todos sin distinguir en contacto, clases, sexo, partido o sectores económicos o culturales, pero si dejó claro que su prioridad será atender primero a los pobres por el bien de todos.

Mencionó que las guarderías y Cendis serán parte de la secretaria de bienestar y educación pública.

Habló de las becas que alumnos de educación básica recibirán, así como los estudiantes de nivel medio superior. Aseveró la creación de 100 universidades el próximo año y la contratación de jóvenes para ser aprendices. Reiteró todas sus promesas de programas sociales y solo pidió paciencia a sus electores porque el país lo recibió en estado crítico. Habló de la Guardia Nacional y reiteró que jamás dará la orden de reprimir al pueblo y aseguró que el caso Ayotzinapa será resuelto.