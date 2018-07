Quiere PRI repetir elecciones en Jalisco; este es el motivo

Guadalajara.- Ante presuntas irregularidades, como la falta de actas de inicio y de cierre para algunas casillas, o recibos de paquetes electorales sin firmas, el PRI Chapala denunció ante el Tribunal Electoral de Jalisco y pidió que se repitan las elecciones como una acción de "equidad".

El representante de dicho partido, Antonio Bernabé Manzano, denunció que de las 62 casillas que hubo en Chapala, 22 no tienen actas de inicio y de cierre, según informó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) en una solicitud con oficio 6223/2018; en cambio solo hay un documento que sustituye al acta que falta.

Otra de las irregularidades que encontraron fue que hay 17 paquetes electorales con tickets electrónicos que no cuentan con firma del consejero que lo recibió.

También, hay recibos de entrega del paquete electoral que según Manzano tacharon el espacio del nombre y la firma y después se rellenó para no dejar esos espacios vacíos; algunos recibos no marcan las condiciones del paquete al recibirlo y no aclaran si este mostraba alteraciones, si estaba firmado o si estaba en orden.

"(Queremos) repetir la elección (...) lo hago por un principio de equidad para todos los partidos. No podemos prejuzgar que por anular la elección el PRI vaya a ganar, no, simple y sencillamente estamos apelando a la legalidad y a la certeza de la elección, todos los partidos tienen derecho a participar en las mismas condiciones, en igualdad de circunstancias", subrayó Manzano.

La denuncia se respaldó con el artículo 636 y 638 del Código Electoral y de Participación Social del Estado que explica las condiciones en las que se puede anular una elección que son cuando el paquete electoral sea entregado fuera de plazo, cuando una persona ajena a la mesa directiva de casilla haya usurpado funciones, o cuando al menos un 20 por ciento de las casillas presenten irregularidades.

Para el PRI en Chapala, las pruebas son suficientes para que el Tribunal declare nulos los comicios.

La denuncia se presentó el 16 de julio y esperan tener respuesta a más tardar el 10 de septiembre; agregaron que hay otros partidos interesados en repetir la elección: PAN, Morena y Nueva Alianza.

Total de votos por partido registrados el pasado 1 de julio:

MC- 6, 813

PAN- 6, 766

PRI- 4,974

Juntos Haremos Historia- 2, 879

Independiente- 1, 179

Nulos- 632

PVEM- 289

Nueva Alianza- 221

No registrados- 5