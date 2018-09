"Cumpliré pese a que el País está en bancarrota", señala AMLO

México.- El Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, reconoció hoy, en el arranque de su gira de agradecimiento, que va a recibir un País en bancarrota, con docenas de ejecutados cada día, con la industria energética en estado precario y con nulo crecimiento económico en los últimos 30 años.

Debido a esto, mencionó en un mitin realizado en Nayarit, hay demandas que tal vez no se puedan cumplir o que resulte complicado atenderlas.

Andrés Manuel López Obrador | Foto: amlo.org.mx

Lleva 30 años en bancarrota el País desde que se está aplicando la política neoliberal, mencionó el tabasqueño.

"Ojalá se hiciera un balance, estamos produciendo petróleo como hace 40 años, ¿no es eso crítico? En pobreza hay muchos más pobres que antes, en inseguridad está peor: 80 homicidios diarios".

No obstante, cuestionado por medios de comunicación sobre el tema, López Obrador aseguró que sí cumplirá con todas sus promesas de campaña.

Voy a cumplir todos los compromisos. Es que son muchas las demandas, aseveró.

¿Que es lo que no se va a poder cumplir?, se le cuestionó.

"No sabemos, no sabemos, pero voy a cumplir todo lo que prometí", argumentó el morenista, quien recalcó que, con el recorte al salario de los altos funcionarios y la cancelación de las pensiones a ex Presidentes, alcanzará el dinero para llevar a cabo sus proyectos de Gobierno.

A pesar de sus declaraciones, el Presidente electo afirmó que no es su intención echarle la culpa a sus predecesores, pues a partir del primer de diciembre él y su equipo serán los responsables de tomar las riendas del País.

Entonces, está bien que yo sea prudente moderado, que no quiera yo no echarle la culpa a nadie porque ya vamos a asumir nosotros la responsabilidad, dijo.

En tanto, al terminar la entrevista con medios, López Obrador les dijo a los reporteros que ya no podrá decirles "corazoncitos", luego de que la semana antepasada fue criticado por haberle dicho así a una reportera.

Ya no les puedo decir corazoncito a ustedes, corazoncitos, ironizó.

Andrés Manuel López Obrador. Foto: Reforma

Afirma que dará la cara ante la corrupción

En el inicio de su gira de agradecimiento, Andrés Manuel López Obrador aseguró que siempre dará la cara y hablará con la ciudadanía cada vez que se presente una situación difícil en el País.

Desde Nayarit, el Presidente electo subrayó que en su Administración no habrá corrupción ni impunidad, además de que no se permitirán los privilegios de la alta burocracia, como los escoltas y el uso de aeronaves oficiales.

No les voy a decepcionar y cada vez que haya una situación difícil voy a dar la cara y voy a hablar con ustedes, afirmó el Presidente electo.

Andrés Manuel López Obrador | Foto: Reforma

Siempre voy a actuar de buena fe y con justicia y ayúdenos vamos todos a buscar la transformación del País.

En su mensaje, López Obrador destacó que, en el Congreso de la Unión, los legisladores de Morena ya presentaron iniciativas para acabar con las pensiones de los ex presidentes, así como para acabar con el fuero de los servidores públicos.

Reiteró que, a partir del primero de diciembre, cuando tome protesta como Presidente, iniciará el proceso de venta del avión presidencial y de la flotilla de aeronaves del Gobierno mexicano.

"Vamos a cumplir con el compromiso de que no va a haber corrupción, se va a acabar con la corrupción, me canso ganso", subrayó.