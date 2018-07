Un honor asumir la presidencia nacional del PRI: Ruiz Massieu

México.- La tarde de ayer, el entonces presidente nacional del PRI, René Juárez Cisneros anunció su renuncia. Por ello Claudia Ruiz Massieu asumió el cargo expresando ser "un honor asumir la presidencial del Partido Revolucionario Institucional".

"Gracias a la confianza que me dio el Consejo Político Nacional, que me eligió para concluir el periodo estatutario 2015-2019", dijo Claudia Ruiz Massieu.

Ser Presidenta del @PRI_Nacional es un reto como militante que está comprometida con su partido y que asumo, con responsabilidad, pensando en el futuro. Gracias @LeonardoCurzio por la entrevista. — Claudia Ruiz Massieu (@ruizmassieu) 17 de julio de 2018

"Hoy, tras la decisión de Juárez Cisneros de concluir su encargo, en virtud del principio de prelación que establecen nuestros Estatutos, tengo el honor de asumir la Presidencia del Partido Revolucionario Institucional. Una tarea que llevaré a término con cabalidad, responsabilidad y gratitud a esta institución que me ha dado tanto".

Asimismo Ruiz Massieu dijo que "desde esta posición, como una de mis primeras acciones, convocaré en los próximos días a la Comisión Política Permanente, y en los plazos estatutarios, al Consejo Político Nacional, para la renovación de la dirigencia que habrá de concluir el periodo del Lic. Manlio Fabio Beltrones".

Asumamos todos con serenidad y prudencia la parte de responsabilidad que nos corresponde, sobre todo quienes hemos tenido puestos de dirigencia o de cualquier espacio político en el partido, que el partido nos haya otorgado. pic.twitter.com/7fMqeyziyt — René Juárez Cisneros (@JuarezCisneros) 16 de julio de 2018

"En este sentido, trabajaré para asegurar que dicha convocatoria sea emitida en tiempo y forma, así como para que el proceso de renovación del Comité Ejecutivo Nacional se lleve a cabo de manera ordenada, incluyente y apegada a la legalidad".

Estoy consciente que asumo esta responsabilidad en el momento más complejo que hemos encarado en nuestra historia reciente.

A su vez la priista expresó que cuando rendió protesta como Secretaria General, hizo un compromiso con la militancia. "En aquella ocasión, dije 'no voy a ponerme delante de ustedes, y exigirles que me sigan: voy a estar al lado de ustedes, para invitarlos a que me acompañen'. Como Presidenta, ratifico ese compromiso".

"Habré de convocar a una Comisión Nacional plural e incluyente, que conduzca el proceso de profunda reflexión, que impulse la gran reforma del partido".

Una reforma cimentada en la unidad, en la pluralidad, en la democracia y en el servicio a los que más lo necesitan.

Por último la nueva presidenta del PRI hizo un llamado al priismo

"Construyamos esa unidad desde la democracia interna, de abajo hacia arriba, de la base a la dirigencia, de los estados hacia el centro, donde todas las expresiones del PRI tengan el derecho, que es también el deber, de aportar, con ánimo constructivo y propositivo, a la tarea común que tenemos todas y todos los priistas de reformar a nuestro partido".