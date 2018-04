Exigen renuncia de Baltazar Hinojosa Ochoa en Tamaulipas

Agencia Reforma. CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas .-La bancada del PAN en el Senado presentó un Punto de Acuerdo para solicitar que den marcha atrás al nombramiento del titular de la Sagarpa, el tamaulipeco Baltazar Hinojosa Ochoa tras pedir que vigilen los recursos destinados al campo y que no vayan a desviarse para favorecer al candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade Kuribreña.



En el documento que los legisladores de Acción Nacional dirigen al Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Ernesto Cordero Arroyo, plantean, además, que la ASE fiscalice y rinda informe a este poder sobre la gestión del ex candidato perdedor a Gobernador del PRI al frente de Asesoría y Servicios a la Comercialización Agrícola (Asecra).



Asimismo, demandaron al INE emita un acuerdo en el que se establezcan criterios para vigilar que los recursos de programas sociales, particularmente, los del campo, no se utilicen para favorecer a Meade, quien al arranque de campaña lo nombró Coordinador de Estrategia para el Campo en su equipo de colaboradores.



Del citado nombramiento renunció, para a partir del 4 de abril asumir la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), luego, de rendir protesta al cargo ante el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.



"Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a dar marcha atrás al nombramiento de Baltazar Hinojosa Ochoa, como Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación", indica el Punto de Acuerdo.



En el contenido del texto los Senadores del PAN señalan que existen suficientes razones para que el INE, tome alguna medida para evitar que los recursos de los programas sociales sean desviados para favorecer al abanderado priista.



Es lamentable y cuestionable que el candidato del PRI, José Antonio Meade Kuribreña, permita que un personaje con tan graves señalamientos como Baltazar Hinojosa Ochoa se incorpore a su campaña y con una responsabilidad de tal magnitud



Por ello solicitamos que en el ámbito de sus atribuciones, emitan un Acuerdo que obligue a las coaliciones que participarán en la elección de julio próximo a informar de manera detallada y transparente el uso y destino de los recursos".



"Consideramos que la Auditoría Superior de la Federación investigue la gestión de Baltazar Hinojosa al frente de Aserca, para determinar sí durante ese periodo se cometieron irregularidades", agrega.



También señalan que durante la gestión del ex Gobernador, Tomás Yarrington, desempeñó múltiples cargos en Tamaulipas, en los que se incluye la Alcaldía de Matamoros.