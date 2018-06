Reporta INE falta de asistentes electorales en el país 

Ciudad de México.-A 11 días de la jornada electoral, el Instituto Nacional Electoral (INE) reporta un déficit de mil 514 Capacitadores-Asistentes Electorales (CAES) en el interior de la República, siendo Nuevo León el estado más problemático con 494 vacantes.



Mientras que, a nivel federal, el INE aún no cubre 153 plazas de CAES y supervisores electorales, confirmó la consejera Pamela San Martín.



Los CAES son estratégicos el día de la jornada electoral porque garantizan la instalación y el funcionamiento de las casillas, informan sobre el desarrollo de la elección y apoyan en la operación de los mecanismos de recolección y traslado de los paquetes electorales.

Tenemos casos como el de Baja California Sur que le faltan 6, es un número relativamente bajo. Sin embargo, Chiapas tiene 66 vacantes, Chihuahua tiene 97 vacantes, Ciudad de México tiene 278 vacantes, Jalisco 81, Estado de México 106, Michoacán 47, Nuevo León 494, Quintana Roo 107, Sonora 95, Tamaulipas 44, digamos estos son los que tienen el número más alto. Faltan algunos más para llegar a la sumatoria de mil 514, detalló.



Cuando se analiza a nivel de distrito electoral y no por entidad, expuso, el impacto es mayor porque existen algunos distritos que tienen hasta 80 vacantes sin cubrir, pese a que se lanzaron en tiempo las convocatorias para la contratación.



Ante el déficit del personal electoral y el escaso tiempo para el 1 de julio, la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del INE, en sesión extraordinaria y por unanimidad, aprobó un mecanismo extraordinario-excepcional para llenar las vacantes de CAES y supervisores electorales.



El mecanismo elimina la exigencia de acreditar un examen de conocimientos y someterse a una entrevista. Sin embargo, el personal deberá tomar un curso de capacitación, y aquellas personas que no lo acrediten, no podrán ser contratadas.



Dado que no se emitirá una nueva convocatoria, el consejero electoral Marco Antonio Baños destacó que se tendrá que informar al Consejo Distrital de dónde se obtuvieron los nombres de las personas que se propongan para desempeñar dicho cargo.



Habrá que tener mucha claridad de dónde se obtienen estos nombres y, en su caso, en los listados que tengan de este personal que de alguna manera ha participado en procesos de selección interna de los OPLES no se cubre el número de las vacantes, se podrá recurrir a otras fuentes, indicándole al Consejo Distrital de dónde se obtuvieron esos nombres, explicó.



El consejero subrayó la importancia de que el personal contratado no esté afiliado a ningún partido político.



Habrá que establecer la revisión específicamente del requisito de no estar afiliado a partido político alguno. Esa parte habrá que cuidarla con especial atención, añadió Baños.



Los consejeros electorales coincidieron en que debe existir certeza de que quienes serán contratados no militan en ningún partido, son residentes del distrito electoral o al menos de la entidad que se trate y no son familiares consanguíneos de los consejeros locales o distritales.