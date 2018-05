Ricardo Anaya critica modelo de propaganda

Ciudad de México.- Reunido con la CIRT, el candidato de Por México al Frente, Ricardo Anaya, subrayó la necesidad de cambiar el modelo de comunicación política, para evitar la "spotización".

"Esa cantidad de spots que ahorita están sonando todo el día en sus estaciones y en sus canales, ya no le sirven a nadie".

Nosotros ya saturamos a la gente. Esa cantidad de anuncios ya no funcionan, a ustedes pues claro que les afecta mucho.

El candidato presidencial planteó que en lugar de tantos spots de 30 segundos, se compacten los tiempos y se hagan más debates.

Ricardo Anaya. Foto Agencia Reforma

Para la campaña presidencial en curso hay programados tres debates, uno de los cuales ya tuvo lugar el pasado 22 de abril.

Rechaza nuevo IVA; elogia nuevo ISR

Durante la 59 Semana de la Radio y la televisión, Anaya también se pronunció en contra aplicar IVA a alimentos y medicinas.

Yo en principio no me pronunciaría ahorita por hacer una modificación fiscal en esa materia. Hay que tener cuidado con los impuestos al consumo.

"Nomás imagínense lo que implica aumentar el 15 por ciento de la noche a la mañana a una familia que en eso gastaba el 40, 50 por ciento de su ingreso", alertó.

El abanderado de "Por México al Frente" abundó que, desde el punto de vista técnico, aplicar impuesto al consumo sería regresivo.

En contraste, el panista se dijo a favor de bajar el Impuesto Sobre la Renta a las personas físicas con ingresos menores a 10 mil pesos, como ha planteado el IMCO.

"Parece una propuesta razonable porque su costo fiscal, si bien no es cero, no es algo con lo que no pudiera el Gobierno mexicano, entonces me parece que ese planteamiento en particular que ha venido haciendo el IMCO es razonable y sí merece ser estudiado", apuntó.