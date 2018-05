Ofrecen a Ricardo Anaya golpear al 'Peje'

Ciudad de México.- Ricardo Anaya es el invitado estelar a la fiesta de un maltrecho PRD que no puede llenar la plancha del Monumento a la Revolución y que echa mano de burócratas y empleados del Gobierno capitalino y delegaciones --más que de militantes-- para medio congregar a una multitud variopinta.

Por venir de otro partido, el PAN, Anaya es un forastero azul investido de la fuerza de la coalición Por México al Frente en una etapa delicada: es el segundo en las encuestas, pero afanosamente batalla por trepar unos escalones y arañar al puntero, Andrés Manuel López Obrador.

Y, en un tramo más que peliagudo, el queretano parece forzado a tomar lo que esté a la mano. Antes de abordar su auto híbrido, tras el inclemente baño de sol, Anaya se topa a un desenfrenado "Juanito".

"Si quiere yo le puedo ayudar a hacer spots contra López Obrador. Yo lo bajo. Yo le pego fuerte".

López Obrador, puntero en las encuestas. Foto: Archivo EL DEBATE.

Es el personaje de la banda tricolor en la cabeza, ahora candidato del Frente a diputado local, es quien le dice a Ricardo Anaya cómo hacerle para frenar al Peje, el mismo que hace varios años sacrificara al folclórico Juanito.

"Sí, órale, órale", acepta el candidato frentista.

¿Cuándo vas a Coyoacán?

A la hora en que el gentío se apretujaba frente al Monumento a la Revolución, Anaya departía cómodamente en un salón del hotel Barceló, en Paseo de la Reforma, con sus anfitriones. Una marea amarilla envuelve la figura del panista. Brillan por su ausencia los fundadores del sol azteca pero aparecen otros liderazgos controvertidos.

"¿Cuándo vas a Coyoacán? Ya le bajamos tres por ciento de votos a Andrés Manuel", presumía a Anaya el polémico exdelegado Mauricio Toledo. Sólo le faltó decir cuántos tinacos guarda en las bodegas de la demarcación.

"¡Agua, agua", apuraba Osiris, el secretario particular de Anaya, a Gaby, su asistente más próxima en medio del barullo. Parecía una fiesta. Sólo faltaba la bebida. Fotos, selfies, abrazos.

Ricardo Anaya. Foto: Archivo Reforma.

Con tenis amarillo mostaza, Toledo intentaba zafarse de una foto de grupo en la que flanqueaban al invitado de lujo Raúl Flores, Cecilia Soto, el exdelegado Víctor Hugo Lobo y Alejandra Barrales: "Vente, Mauricio, necesitamos tus cincuenta mil votos".

Miguel Ángel Mancera traía una inquietud y por fin, en medio del alboroto, se la pudo comunicar al abanderado del Frente: había que plantarle cara al senador moreno Mario Delgado para los debates en televisión por venir. Y Anaya le dio la razón: "A ver si puedes mandar a Federico (Döring) a que se eche un tiro con Mario Delgado", le encargó al portavoz de la campaña, Fernando Rodríguez Doval.

Allí estaba el propio Döring. "A mí me invitó Manuel Granados", repuso el aún diputado federal, uno de los tres panistas --junto con Anaya y Santiago Creel-- que treparía al templete del festejo perredista.

"Yo me traje mi chamarra amarilla antes de que me digan que me prestan un chalequito amarillo", se curó en salud Döring ante Jesús Zambrano.

Desde el histórico Monumento a la Revolución. A quienes integramos la coalición Por México al Frente nos une el anhelo de construir un mejor país. #29AñosPRD pic.twitter.com/15gvdjTbX7 — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) 6 de mayo de 2018

La sombra del candidato, el jefe político del cuarto de guerra, Santiago Creel, miraba sereno a Anaya rodeado por perredistas: "Es el México nuevo. La pluralidad tiene que ser fortaleza y no división. Voces distintas que tienen que coincidir en soluciones a los grandes temas, y para ello las ideologías no sirven. Es la reconfiguración del diálogo político".

-¿Les va a alcanzar para ir por Andrés Manuel?

-Sí, sí. Ahí están los votos. Tenemos que ir por ellos.

Ya era hora. Y el candidato presidencial le dijo a Osiris: "Ya, ya. Lo que esta gente diga". Una multitud aguardaba afuera. La cúpula del Monumento a la Revolución resplandecía. El sol azteca festejaba y su invitado estelar iba a corear: "¡Viva el PRD! ¡Viva la coalición! ¡Viva México! ¡Hasta la victoria!".

Con información de Reforma.