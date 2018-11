Termino mi gestión "con la cara en alto": Rosario Robles

México.- A nueve días de que concluya la actual Administración, la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, aseguró que termina tranquila y con la cara en alto.

La funcionaria dijo que ha sido duramente cuestionada, pero siempre ha contado con el apoyo y el reconocimiento del Presidente Enrique Peña.

En febrero, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer un desvío de mil 901 millones de pesos que fue operado desde la Sedatu y desde la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), de la que Robles también fue titular.

La servidora, quien acompañó a Peña durante una gira en Jalisco, dijo que la próxima Administración, que encabezará Andrés Manuel López Obrador, podrá investigarla y no le van a encontrar nada.

Ya dije yo: 'que me busquen hasta por debajo de las piedras'. No necesito ni perdón ni amnistía, no tengo absolutamente nada de qué avergonzarme, sostuvo.