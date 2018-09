Morena debe refrendar sus mayorías en 2021: Rubén Rocha Moya

Sinaloa.- Rubén Rocha Moya, senador de la República, asegura que la renovación de la gubernatura de Sinaloa para el 2021 no lo distrae de su enfoque, aunque reconoce estar concentrado en desarrollar un buen trabajo como legislador para que Morena pueda refrendar dentro de tres años sus mayorías en Sinaloa, pues esa sería una muestra de que hace bien las cosas.

Entrevistado en su oficina luego de una conferencia en la que reconoció como un error haber votado primero en contra y luego a favor de la licencia para que Manuel Velasco deje la senaduría y regrese como su propio sustituto a terminar su mandato como gobernador de Chiapas, el legislador y hombre cercano a Andrés Manuel López Obrador habló de sus proyectos, de la lección que dejó el reciente proceso electoral y de los temas que habrá de impulsar desde el Senado.

Rubén Rocha Moya. Foto: Noe Mascareno/EL DEBATE

Además, también reafirmó su compromiso de trabajar en favor de la autonomía de la UAS y reconoció que a veces siente pánico ante las altas expectativas creadas frente a la ciudadanía.

¿Qué lección deja el reciente proceso electoral?

La más importante es que el pueblo de México quiere un cambio radical en el país. Ya tomó la determinación de que hay que redireccionar el futuro del país. Creo que la lección más importante es que se volcó el pueblo para mandar un mensaje a todos los actores políticos, no solamente a los que ganamos, Morena, que también ganaron los del PRI o los del PAN; pero que en esencia el programa planteado por Morena es el que se avaló a nivel nacional.

Las expectativas creadas por los candidatos de Morena son muy altas, ¿cómo responder a ellas para no defraudar?

Queremos responder. A veces traigo pánico porque hay que enfrentar las expectativas. Hay cosas que se pueden hacer ya y hay cosas que son un proceso. Y qué hay que entender: ese proceso. La gente deberá entender que muchas cosas de las que hablamos en campaña las van a encontrar inmediatamente después de que entre el gobierno de Andrés Manuel o nosotros ya como legisladores, porque ya vamos a empezar a legislar muchas leyes que tienen que ver con las transformaciones que prometimos.

¿Qué temas están en la agenda legislativa?

Vamos a ver algunas reformas constitucionales, por ejemplo, para establecer los mecanismos para la consulta de revocación de mandato. Tenemos que estudiar la posibilidad de reformar el 108 constitucional para meter como delitos que se puedan imputar al presidente (de la República) aún estando en funciones, como es el caso de corrupción y fraude electoral. Vamos a aprobar la ley orgánica de la Fiscalía General porque queremos nombrar al fiscal general para que entre el primero de diciembre.

¿Qué obras para Sinaloa se deben tomar en cuenta en el presupuesto que habrán de aprobar los diputados federales?

Creemos que se deben fondear obras como la presa Santa María, el sistema de riego de la Picachos, carreteras troncales, continuar con la carretera Badiraguato-Parral, el puente de la carretera Topolobampo-Chihuahua. Particularmente nos interesa mucho el recurso que va a reactivar y rescatar al campo, todo lo que es desarrollo rural, que incluye pesca, agricultura y ganadería.

Algunos actores políticos ya empezaron a moverse con miras al 2021. A usted lo han mencionado varios analistas como un candidato natural para la gubernatura de Sinaloa. ¿Le interesa?

No hay ningún sinaloense que no le interese ser gobernador de Sinaloa, de su estado. Pero te voy a decir sinceramente las cosas. Lo que te dije ahorita tenlo muy en cuenta. Tengo pánico de frente a las grandes expectativas que levantamos y, si me distraigo de mi tarea y mi función como senador, pues no las voy a cumplir. Voy a dedicarme a esto. Si nos va bien con la función, ya veremos; pero yo sé que no soy el único. No me distraigo. Yo tengo cosas que hacer, por eso no ando metido en ese tema.

¿Se visualiza compitiendo en 2021?

No. No sé qué va a pasar. Pienso que nosotros debemos trabajar para que Morena refrende sus mayorías en Sinaloa en 2021 porque esa será una muestra de que estamos haciendo bien las cosas en estos tres años. Que quién sea gobernador, eso ya va a ser para mí secundario. Lo que sí quisiera yo es que Morena refrendara su mayoría en 2021 y gane la gubernatura, pero no digo que sea Rubén Rocha o sea fulano de tal, ese ya sería un tema a resolver, y para mí secundario.

Gerardo Vargas Landeros dijo recientemente que su grupo, Fuerza Trébol, apoyó a diversos partidos y candidatos en el reciente proceso electoral, incluidos morenistas. ¿Lo apoyó a usted?

No. Esos dichos me parecen de campaña prematura. El fenómeno Andrés Manuel y Morena fue nacional, ni modo que haya apoyado a los de Yucatán Vargas Landeros. Que no se acredite el triunfo. Eso ya está sancionado por la sociedad. Lo que tenemos que hacer, nos vamos a ocupar del quehacer. Yo soy senador, y haré mi tarea. Los que no tengan encargo alguno y andan buscando en qué ocuparse, ese es otro tema. Nosotros no. Yo me voy a ocupar de la senaduría. Y el tema de que orientaron votación, eso es muy arriesgado decirlo, ¿con qué base? El voto fue emitido sin señales de nada. Son palabras sin sentido.

En campaña, usted dijo que con el triunfo de López Obrador buscaría devolverle la autonomía a la UAS. ¿Sigue con la misma idea?

Ese es un compromiso. Es un tema fundamentalmente de los universitarios. Creo que todas las universidades del país tienen que reordenarse. Lamentablemente, hay vicios, como los hay en los otros ámbitos de la sociedad civil. Esta de Sinaloa tiene la característica que hay un partido local presidido por un exrector que abiertamente quiere ser gobernador, quiere ser senador y quiere ser lo que venga; si hay chanza de ser presidente de la República, también. Y para eso ha montado en la estructura de la Universidad a un partido local. Eso se llama violación a la autonomía universitaria. La autonomía universitaria no solamente la viola el Estado, como el bazucazo de 1968, hace cincuenta años, a la puerta de la Nacional Preparatoria; la violan los poderes fácticos que se meten en las cosas de la universidad. Porque la autonomía es eso: un régimen de tranquilidad y de libertades y demás. Y se viola también cuando desde dentro se vulneran los procesos que tiene la Universidad en la investigación, en la cultura y en la docencia, y eso creo que está muy claro. A las universidades públicas autónomas por ley hay que garantizarles que, en efecto, sean autónomas, ese es el caso de la Universidad.

Cuen dijo que usted tenía rencores del pasado, ¿es cierto esto?

No recuerdo qué puedo tener de rencores con Héctor Melesio. Somos de Badiraguato los dos. Él es de la metrópoli, y yo soy de la periferia. Yo soy de un ranchito, y él es de Badiraguato, la cabecera. Su abuelo fue presidente municipal, fue médico, comerciante; pero no los conocía, entonces no podía yo cultivar rencores. En aquel entonces no había WhatsApp, no había Facebook. Badiraguato lo conocí cuando tenía 14 años. Cómo pude haber cultivado rencores. No tengo rencores. No los tengo en lo personal con Héctor Melesio ni tampoco cuando hace un rato te dije que quiere ser esto y aquello. Para mí es legítimo que él aspire, lo que no es legítimo es que se apodere de la Universidad, trastoque la función esencial que tiene la Universidad con un partido político que le cambia toda la vida a los universitarios. En eso sí no transito, en eso soy muy crítico. Debe salirse de la Universidad.

¿La decisión de Andrés Manuel López Obrador de mantener al Ejército en las calles es lo mejor?

Yo creo que sí. El problema es que no hay policías preparadas. Está demostrado por qué vino el Ejército a las calles, porque las policías no hacían su tarea. Y qué pasó, los desplazó el mando militar a los mandos civiles, y eso es lo que se propone Andrés Manuel, constituir una policía para todo el país capaz de encargarse del tema. Muy probablemente estas policías se compongan de muchos miembros de la Marina, del Ejército, de la Policía Militar, solo con una característica: formados para policías.

¿Para cuándo los Foros para la Paz en Sinaloa?

El foro (previsto para el 14 de septiembre) se suspende porque habrá otro en la Ciudad de México organizado por Javier Sicilia, y es muy probable que vaya el presidente electo. No queremos que desmerezca el foro que vamos a hacer en Sinaloa, pero no hay fecha para cuándo hacerlo. Tiene que ser obviamente entre septiembre y octubre.

¿Qué opina sobre la propuesta de legalizar la mariguana y la amapola?

Yo tengo un libro sobre el tema del narcotráfico. Mi opinión desde entonces es que deben primero despenalizarse las drogas blandas, particularmente hablaba yo de la mariguana. Tiene que ser un proceso. Yo, en lo personal, en este momento, creo que para los grandes cambios del país sea la prioridad. Parar la violencia, pacificar al país; y parar las adicciones deben ser para nosotros muy fundamentales, por lo tanto, alrededor de eso tienes que examinar lo otro.

¿Está a favor de la despenalización del aborto?

Completamente de acuerdo en que se despenalice el aborto.

¿Y de los matrimonios igualitarios?

Igual. Acabo de presentar una iniciativa junto con Germán Martínez y Malú Mícher para que se abran las instituciones de salud pública para atender a estas personas, que no haya discriminación; y con mayor razón estoy de acuerdo con los matrimonios igualitarios.

EL DATO

Conferencia

Previo a la entrevista para EL DEBATE, Rocha Moya informó en una conferencia su participación en dos iniciativas: una para que instituciones de salud atiendan sin discriminación de ninguna índole, fundamentalmente dirigido al tema de la diversidad sexual; y otra para quitar de la Ley Nacional de Aguas el capítulo referente a la posibilidad de que los particulares de la IP participen en inversiones directas en obras hidráulicas.