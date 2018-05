Cuen a Rocha: usted tiene 20 años cobrando en la UAS

Culiacán, Sinaloa.- El candidato del PAS, PAN y PRD, Héctor Melesio Cuen Ojeda, rechazó las acusaciones del aspirante de Morena, Rubén Rocha Moya, respecto a que utiliza personal y estructuras de la Universidad Autónoma de Sinaloa para temas políticos.

Foto: EL DEBATE.

Incluso, el candidato al Senado de la coalición ‘Juntos haremos historia’ dijo que bajo la autonomía, la UAS escondía muchas cosas. Ante eso, el ex rector Cuen Ojeda respondió que es Rocha Moya y no él, quien lleva cerca de 20 años cobrando de la UAS.

“El que acusa tiene que probar y yo le digo del profesor Rocha, usted cobra en la Universidad y yo no. Usted tiene 20 o 19 años cobrando sin trabajar, está gozando de su jubilación. Yo también pudiera gozar de mi jubilación como rector, porque eso pudiera haber sido, sin embargo no cobro para tener autoridad moral y evitar este tipo de situaciones de lo cual usted está denunciando”, respondió el ex rector.

Cuen Ojeda señaló que las acusaciones de Rocha Moya son porque repite cosas que escucha. “Pise callos por cambiar la universidad. La universidad la recibí en menos de un 20 por ciento de calidad y la entregué arriba del 90 por ciento de calidad, así de sencillo. Desde entonces no hay una sola huelga en la Universidad. ¿O no se quejaban los empresarios de que ya pura grilla y que por las huelgas?” concluyó el candidato del PAS, PAN y PRD.

Foto: EL DEBATE.

También dijo a Rocha Moya que cuando supuestamente metió a ex funcionarios de la UAS a la cárcel por corrupción, “también debió meterse él”.

Rocha Moya comentó que Cuen no combatió la corrupción en la UAS no el tráfico de calificaciones, lo que dijo, se usa como carnada electoral y el uso de personal, como directores de escuela que los pone como responsables de trabajos de campaña.