Se reúne AMLO con equipo para revisar TLC 

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, llegó a sus oficinas para sostener un encuentro con su futuro Gabinete encargado del sector energético y del Tratado de Libre Comercio (TLC).

A las 17:00 horas, el Presidente arribó a sus oficinas en la Colonia Roma acompañado de Jesús Ernesto, el menor de sus hijos.



El Presidente electo fue recibido por Amado Fernando Díaz Pérez, un ciudadano que le pintó un retrato en óleo.



Después de saludar a Amado, tomarse una foto con él y agradecerle el presente, Andrés Manuel ingresó a sus oficinas donde ya lo esperaban Marcelo Ebrard, próximo Secretario de Relaciones Exteriores (SRE) y Jesús Seade, negociador en el equipo de transición del TLC.



Previo a su reunión con el Presidente electo y con Marcelo Ebrard, Jesús Seade recordó que a finales de agosto vence el plazo para que el Presidente Enrique Peña firme el acuerdo del TLC, pero -en caso de que no lo firme- dijo que le tocará firmarlo a Andrés Manuel López Obrador.



Ahorita la incógnita es si logramos cerrar para la firma del Presidente Enrique Peña Nieto, que es lo que todos buscamos. Si se logra cerrar para que firme el Presidente Peña Nieto con Presidente Trump, qué bueno, y para que eso sea posible tiene que ser noventa días antes del fin del Gobierno, eso es por regulaciones del lado de Estados Unidos, y noventa días antes quiere decir a fines de agosto y fines de agosto ya es lunes o martes de la siguiente semana. Pero tampoco es tan dramático. Si eso no se logra hacer, firmará el Presidente López Obrador, afirmó Seade.

También dijo que el equipo del tabasqueño acompaña la negociación del TLC, aunque la ruta de trabajo la lleva el equipo del Presidente Enrique Peña.



Estamos participando, consultando y, si se termina ahora, qué bueno. Si no se termina, no hay problema. Ya muchos temas se han cerrado, pero hay una serie de temas que no se han cerrado, que son los más duros, añadió Seade.