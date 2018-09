Campaña contra próximo secretario de Ayuntamiento es contra mí: Estrada Ferreiro

Culiacán, Sin.- La campaña negra que se inició en contra de Ramón Lucas Lizárraga es más bien contra él, ya que hay mucha gente dolida porque será el próximo alcalde, señaló Jesús Estrada Ferreiro.

Al momento sigue firme la designación como próximo secretario del Ayuntamiento de Lucas Lizárraga porque él no tiene ningún documento o prueba que avale que resultó positivo a cocaína el año pasado como aparece en un documento que presuntamente salió de barandilla.

Estrada Ferreiro cuestiona el porqué, si Lucas Lizárraga cayó en barandilla hace más de ocho meses y un año y medio, es hasta ahora que se está manejando esa información.

Indicó que no mete las manos al fuego por nadie porque se puede quemar, pero si hay acusaciones, se tienen que comprobar. Se dijo abierto a pedir antidoping a los próximos funcionarios si otro fuera acusado aunque no fuera cierto. En su caso, dijo no tener ninguna adicción.