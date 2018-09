Rechazan megabono senadores de Nuevo León

Ciudad de México (Agencia Reforma).- Los tres Senadores por Nuevo León se manifestaron ayer en contra del megabono de 392 mil pesos para gastos adicionales a su salario y anticiparon que, de mantenerse, no utilizarían dicha partida.

El panista Víctor Fuentes señaló que, como lo ha hecho en sus cargos anteriores, apoyará cualquier medida encaminada a reducir sus salarios y rechazará los bonos y partidas discrecionales.

"Apoyaré la reducción de nuestros salarios, la eliminación de las sobre prestaciones", sostuvo, "así como el otorgamiento de partidas y bonos discrecionales que no sean transparentes y sobre los cuales no se puedan rendir cuentas a los ciudadanos".

Ayer se publicó que además de su primer pago mensual de 118 mil pesos, los nuevos Senadores podrán recibir otros 392 mil pesos de bonos y apoyos para iniciar su trabajo, cuya cancelación será solicitada por Morena.

Samuel García, de Movimiento Ciudadano, coincidió en que renunciará a estos apoyos a los nuevos Senadores para instalarse, comprar una laptop y adquirir un vehículo, y añadió que donará su salario.

"¿Es una burla a poco no? Yo por eso rechazo todos esos bonos, me muevo en Uber en CDMX, tengo mi propia laptop con la que trabajo, no necesito una nueva", publicó en redes sociales.

"Y además, como lo he venido haciendo, seguiré donando el sueldo, pues sigo con la firme convicción de que estoy en el cargo para servir, no para servirme".

Su compañera Indira Kempis señaló que la postura de la bancada de MC es firme en cuanto a renunciar a privilegios que estén fuera del contexto actual de crisis de credibilidad y confianza hacia la clase política.

"Toda medida que sea para eliminar cualquier privilegio o gasto extra, excesivo, innecesario, incluso superficial o que pudiera transferirse esos gastos a nuestro propio sueldo", dijo, "pues se tiene que hacer de esa forma".