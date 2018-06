Serapio Vargas, es la esperanza del Distrito 17

Culiacán.- Convencido de la amplia trayectoria en la lucha social que tiene Serapio Vargas, Erasmo Ramírez de la Rocha vecino del Fraccionamiento Providencia dijo a sus vecinos que participaron en una reunión, "Serapio, es la única esperanza que tenemos los ciudadanos".

Al finalizar la intervención en la reunión, el candidato a diputado local del Distrito 17 por el PAIS, el ciudadano Erasmo Ramírez expresó que reconoce el trabajo y la lucha social de Serapio Vargas, por eso convocó a sus vecinos para que lo apoyen el primero de julio para hacerlo diputado.

Foto Cortesía

"Amigos, a mí me tocó conocer a Serapio cuando inició la invasión en Las Coloradas y he estado siguiendo sus luchas con los colonos, pescadores, productores agrícolas, y la verdad no hay otro candidato que tenga todo ese trabajo en beneficio del pueblo" dijo el ciudadano.

Foto Cortesía

Explicó que el candidato Serapio Vargad no ha necesitado estar en algún cargo público o dentro del Gobierno para ayudar a la gente, y eso demuestra su buena intención de servir al pueblo, por eso, dijo "lo necesitamos como nuestro diputado".