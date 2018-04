Sin comprobar que hayan aplicado agua destilada a niños

México.- Verificado. Engañoso. Ricardo Anaya señaló durante el primer Debate presidencial que gobiernos Priistas, “Aplicaron agua destilada en lugar de medicamentos a niños enfermos”.

En 2017, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, del partido Acción Nacional, afirmó en conferencia de prensa, de acuerdo a lo publicado por Proceso.com.mx que durante el gobierno de su antecesor Javier Duarte, la Secretaría de Salud aplicaba “quimioterapias falsas” a niños enfermos de cáncer.

Las acusaciones contra el exgobernador priista aún no han sido comprobadas, enfrenta los procesos en México, al haber sido extraditado, la PGR tiene hasta el 31 de julio como plazo para continuar reuniendo pruebas contra cargos de delincuencia organizada y recursos de procedencia ilícita, de acuerdo con información publicada por El Universal el 15 de abril.

Específicamente el caso de los niños, Yunes ha dicho: “Tenemos ya resultados de un laboratorio que señaló que el medicamento que se administraba a niños, una quimioterapia que se administraba a niños, no era realmente un medicamento, sino que era un compuesto inerte, era agua prácticamente destilada”, esto en diversas acusaciones que han sido difundidas por diversos medios nacionales.

Sin embargo, el 1 de febrero del 2017 la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) pidió formalmente al gobierno de Veracruz aportar evidencias sobre la presunta aplicación de medicamentos falsos y agua destilada a pacientes con cáncer en esa entidad.

“Hasta el momento no hemos encontrado evidencia de que se haya aplicado medicamentos falsos o agua destilada a pacientes con cáncer. Lo que sí encontramos fueron 16.8 toneladas de medicamento caduco de diversos tipos que, además, se encuentran en malas condiciones de almacenamiento”, dijo en conferencia de prensa, el titular de la Cofepris, Julio Sánchez y Tépoz, de acuerdo al portal Eje Central.com.mx.

De acuerdo con el portal gob.com.mx se mantienen dos carpetas de investigación para el caso de Javier Duarte, la número FESP/013/2016/1-04, por los delitos de Enriquecimiento Ilícito, Peculado e Incumplimiento del Deber Legal, constante de 10 tomos y 12 anexos relacionada con la similar que se integra en esta Subprocuraduría.

Y la número FESP/216/2016/14-07, por los mismos delitos, constante de 4 tomos y 69 anexos relacionada con la similar que se integra en esta Subprocuraduría. En total, las dos Carpetas cuentan con 14 tomos y 81 anexos, contenidos en 18 cajas.

El proceso aún continúa.

Metodología

Verificación del discurso (fact-checking).

Los periodistas que integran la Unidad de investigación de EL DEBATE verificaron el discurso y propuestas de los candidatos durante el primer debate del INE a la Presidencia de México, para confirmar si lo dicho por ellos es verdadero o falso.

El énfasis elegido por esta unidad de investigación serán los bloques de seguridad pública y violencia, así como impunidad y corrupción. El comité de periodistas no emite opiniones al respecto sino que se baja en datos para calificar cada uno de los dichos analizados.

Calificaciones

- Verdadero. La afirmación pudo demostrarse es verdadera, al ser contrastada con diversas fuentes y datos confiables.

- Casi verdadero… Alguna parte de los datos se omiten.

- Engañoso. La afirmación puede coincidir sólo con ciertos datos, pero ha sido sacada de contexto para generar un mensaje en particular de ataque a un contrincante y beneficie al emisor del mensaje.

- Falso. La frase, afirmación, comentario es falso, al no haber elementos para comprobarlo.

* Metodología propia, basada en las iniciativas periodísticas de verificación del discurso de Chequeando de Argentina, El Editor de la Semana Luis Roberto Castrillón , Verificado 2018 y Veraz de México.