Jesús Ibarra llevará oportunidades a todos aquellos que no han podido tenerlas

Culiacán.- Las necesidades sociales cambian de una colonia a otra y dada la gran cobertura que tiene el distrito local 14 que relativamente abarca todo el casco urbano de Culiacán, desde colonias populares hasta fraccionamientos y privadas, el candidato a diputado por dicho territorio, Jesús Ibarra Ramos, perteneciente a la coalición “Todos por México” (PRI-PANAL-PVEM), señaló que lamentablemente hay muchas caras del municipio, desde las colonias que afortunadamente cuentan con todos los servicios públicos y las familias tienen oportunidad de enviar a sus hijos a buenas escuelas, así como también hay zonas en las que lamentablemente ya no tienen agua, las escuelas no tienen condiciones óptimas para impartir clases o bien, los menores de edad ya están incurriendo en actos delictivos, por esa razón desde el congreso del estado el podrá legislar para que los beneficios sean otorgados por igual.

“Porque hay un Culiacán que es en donde viven sus familias, quienes tienen grandes oportunidades de estudiar en escuelas con condiciones dignas, baños en condiciones, aires acondicionados y hay otro Culiacán cruzando la vía, en donde otra niña le hace puerta a su compañera para entrar al baño, donde no hay gises, es este tipo de cosas que no vemos, o comunidades donde no hay agua y aquí nosotros abrimos la llave y obtenemos el agua, esa es la parte que a mí me gusta trabajar, la parte en donde las necesitamos para llevar a toda esa gente un granito de esperanza de que si se puede, de que podemos hacer cosas por ellos y sobre todo que si hay gente que piensa en ellos”, expresó el candidato en las reuniones que sostuvo esta mañana en las zonas residenciales; Alegranza y Alamos.

Jesús Ibarra, reiteró que todavía hay cosas que se tienen que mejorar como sociedad, los niños van a la escuela a recibir conocimiento no formación en valores, ya que eso se enseña en el hogar, por eso invitó a que desde ahí se empiecen a forjar buenos ciudadanos, dejar de lado los aparatos tecnológicos y dedicar más tiempo a la familia.