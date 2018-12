AMLO arremete contra Suprema Corte por frenar ley de salarios

Chiapas.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la suspensión a la Ley de Remuneraciones de servidores públicos concedida ayer por la Suprema Corte.

Aunque dijo ser respetuoso de la autonomía del Poder Judicial, criticó la resolución, que permitiría a altos funcionarios cobrar salarios que el Mandatario calificó como exorbitantes.

López Obrador consideró que los Ministros de la Corte se equivocaron, y que ponen un mal ejemplo quienes deberían impartir justicia.

Andrés Manuel López Obrador. Foto: Cortesía

Afirmó que los funcionarios que cobran hasta 600 mil pesos mensuales, en un país pobre, son deshonestos.

En el caso de Poder Judicial, si ellos mismos resuelven que van a seguir recibiendo sueldos exagerados, estratosféricos, sueldos hasta de 600 mil pesos mensuales, pues están dando un mal ejemplo quienes deberían de impartir justicia, sostuvo en entrevista.

"No es posible que haya funcionarios públicos en el País, habiendo tanta pobreza, que ganen 600 mil pesos mensuales; es una ofensa al pueblo de México y es un acto de deshonestidad; esos que obtienen esos sueldos no es gente honesta ni es sensible ni son partidarios de verdad de la justicia".

El Presidente sugirió que los Ministros deben quitar el retrato de Benito Juárez de la Corte.

Definitividad en el juicio de amparo. La excepción a este principio prevista en el segundo párrafo del artículo 171 de la Ley de Amparo, sólo es aplicable al tramitado en la vía directa: https://t.co/RPNFLfSEOK — Suprema Corte (@SCJN) 7 de diciembre de 2018

Yo creo que se equivocaron, porque no están entendiendo la nueva realidad; no puede haber gobierno rico con pueblo pobre y se olvidan de Juárez, reprochó.

"Deberían de quitar el retrato del Presidente Juárez de la Suprema Corte de Justicia, porque Juárez decía que el funcionario tenía que aprender a vivir en la justa medianía, ¿entonces para qué tienen a Juárez ahí?".

López Obrador aseguró que tanto el Ejecutivo como el Legislativo se apegarán al mandato constitucional de que ningún funcionario gane más que el Presidente.

"Yo creo que la gente va a exigir que no haya sueldos exagerados, que no haya abusos; vamos a esperar, porque apenas están resolviendo este asunto; ya son mayores de edad y además es un poder independiente que yo tengo que respetar, pero una cosa es respeto legal y otra cosa es que me quede callado", señaló.