No decliné a la alcaldía, dice tío de El Kalimba

Puebla.- Después de que el dirigente estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Gabriel Biestro, declarara que Martín Mirón, candidato a la alcaldía de Palmar de Bravo, y tío de El Kalimba, líder huachicolero en la región del Triángulo Rojo, había declinado su intención de contender, el aspirante respondió.

Fue a través de un video que publicó en sus redes sociales, en el que se muestra acompañado de su familia, donde Martín Mirón desmintió que haya llegado a negociaciones para declinar su postulación a la alcaldía de Palmar de Bravo.

Mirón reconoció el vínculo familiar con el presunto líder huachicolero asesinado en noviembre del año pasado en Puebla, sin embargo hizo hincapié en que él no tiene nada que ver con grupos delincuenciales. Se amparó en la carta de antecedentes no penales.

"Respondo con la frente en alto. No tengo relación ni he tenido cercanía con ningún tipo de organización delictiva...nunca he negado mi parentesco familiar con la persona que protagoniza esas notas, pero eso no significa que tuviéramos complicidad en sus actos. Aquí nos conocemos todos y no tendría la desfachatez de postularme al cargo de presidente municipal, sino tuviera la conciencia tranquila y las manos limpias”, expresó en el video.

Martín Mirón es candidato a la presidencia municipal de Palmar de Bravo por la coalición "Juntos Haremos Historia", integrada por Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social (PES).

Es hermano de Patricia, madre del líder huachicolero que presuntamente le disputaba el territorio a "El Bukanas " . Ella fue asesinada el mes pasado en el rancho La Muerte, cuando la Marina intentó detener a su pareja Rafael Cortez, acusado de obtener el control de la organización tras la muerte de El Kalimba.

