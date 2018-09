Sin acuerdo por TLCAN, Canadá y EEUU reanudan negociaciones la próxima semana

Canadá y Estados Unidos reanudarán la próxima semana las negociaciones para reformular el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) tras interrumpirlas abruptamente sin llegar a un acuerdo el viernes cuando la Casa Blanca notificó su intención de sellar su entendimiento con México.

Las conversaciones entre Ottawa y Washington, que avanzaban hacia buen puerto, se descarrilaron tras confirmarse la postura de línea dura del presidente estadounidense Donald Trump hacia Canadá, en explosivos comentarios divulgados por un periódico canadiense.

México allanó el camino hacia un TLCAN 2.0 al lograr el lunes un acuerdo con Estados Unidos, pero desde entonces Trump ha amenazado una y otra vez con dejar a Canadá al margen. Sin embargo, la canciller de Canadá, Chrystia Freeland reiteró que un acuerdo que convenga a los tres socios "está al alcance".

Trump notificó el viernes al Congreso su intención de firmar dentro de 90 días un nuevo acuerdo de libre comercio con México y con Canadá, "si así lo desea". Ahora, la Casa Blanca tiene plazo hasta el 30 de septiembre para remitir el texto final del nuevo TLCAN.

El aviso de este viernes permite sellar un eventual TLCAN 2.0 antes de que asuma el nuevo gobierno de México el 1 de diciembre. Y hace posible que el Congreso estadounidense actual revise el trato, en vez del que surgirá de las elecciones legislativas de noviembre, cuando Trump puede perder las mayorías.

Un alto funcionario estadounidense dijo a periodistas que Washington podría seguir solo con México si Canadá no logra acuerdo.

- "Ganar-ganar-ganar" -

¿Es posible salvar el TLCAN vigente desde 1994, que Trump considera "un desastre" y que los tres socios renegocian desde hace un año?

"Sabemos que un acuerdo de ganar-ganar-ganar está al alcance", dijo Freeland en rueda de prensa. "Con buena voluntad y flexibilidad en todas las partes, sé que podemos lograrlo", aseguró, insistiendo en que Canadá sólo firmará algo que le convenga.

Su contraparte, el representante de comercio estadounidense (USTR), Robert Lighthizer, consideró "constructivas" las conversaciones de esta semana con Freeland. "Progresamos", dijo en un comunicado.

"Nuestros funcionarios continúan trabajando para lograr un acuerdo. El equipo de USTR se reunirá con la ministra Freeland y sus colegas el miércoles", añadió.

Los puntos álgidos del debate parecen estar centrados en dos exigencias estadounidenses: la apertura del protegido mercado canadiense de lácteos, y la eliminación del polémico Capítulo 19 del TLCAN, que establece cómo resolver disputas entre los socios.

Lighthizer destacó el pacto logrado con México luego de cinco semanas de intensos debates sobre temas de interés bilateral. "Supondrá enormes beneficios para nuestros trabajadores, agricultores, ganaderos y empresas", afirmó.

Lo acordado establece mayores porcentajes de contenido regional para la industria automotriz así como requisitos de mano de obra en zonas de salarios más altos, protecciones más estrictas para los trabajadores, y una vigencia del tratado de 16 años, con posible revisión cada seis.

México saludó el paso dado por Estados Unidos para formalizar el acuerdo entre ambos, pero señaló que "seguirá impulsando" un pacto que incluya a Canadá.

"Importa que esté Canadá", dijo a su vez desde Chiapas el presidente electo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, un izquierdista escéptico del libre comercio que envió su delegado a los debates en Washington y respalda lo acordado por el gobierno del saliente Enrique Peña Nieto.

- "¡Al menos Canadá sabe lo que pienso!" -

Ottawa y Washington parecían cercanos a un acuerdo el jueves, con evidentes señales de "optimismo" y frenéticas reuniones hasta tarde en la noche.

Pero el resultado de las negociaciones se volvió sombrío luego de que Trump confirmara filtraciones de incendiarios comentarios suyos sobre Canadá que no estaban destinados a hacerse públicos.

Según el diario canadiense The Toronto Star, Trump dijo a Bloomberg que no estaba asumiendo ningún compromiso en las conversaciones con Canadá, pero no podía decirlo públicamente porque "sería tan insultante que no podrán llegar a un acuerdo".

"No puedo matar a esta gente", señaló en alusión al gobierno del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, según fuentes citadas por The Star.

Donald Trump, Presidente de Estados Unidos. Foto: Archivo / AP

Un posible acuerdo con Canadá será "solo en nuestros términos", aseveró Trump, según el reporte.

"Guau, hice los COMENTARIOS FUERA DE GRABACIÓN a Bloomberg con respecto a Canadá, y este poderoso acuerdo fue violado. Oh, bueno, solo más reportes deshonestos. Estoy acostumbrado a eso. ¡Al menos Canadá sabe lo que pienso!", escribió en Twitter el mandatario, desatando la tormenta.

Si bien Freeland dijo que el equipo comercial estadounidense estaba negociando de buena fe, una fuente canadiense dijo a AFP que Ottawa expresó su desaprobación a Lighthizer por las apreciaciones de Trump.

Según The Star, funcionarios del gobierno de Trudeau, que confiaban en llegar a un acuerdo con Washington, estaban enojados por los comentarios filtrados.

Wall Street cerró el viernes con sus índices dispersos al alejarse la concreción del acuerdo que se esperaba para esta jornada. Pero en México, el suspenso por el futuro del TLCAN no provocó mayores sobresaltos financieros.