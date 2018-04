Critican fallo de tope a independientes

México.- La ex consejera electoral María Marván cuestionó la decisión del TEPJF de permitir a los candidatos independientes a la Presidencia recaudar hasta 422 millones de pesos de donadores privados y recibir 7 millones de financiamiento público.

La especialista en temas electorales dijo que esa sentencia invierte el esquema constitucional de que en las campañas debe predominar el gasto público sobre el financiamiento privado para garantizar la independencia de los aspirantes a cargos de elección popular.

María Marván. Foto: Reforma

"La razón por la que la Constitución obliga a que predomine el financiamiento público es para que candidatos, y posteriormente gobernantes o representantes, no estén sujetos a los intereses de aquel que los financió, sea una empresa, un millonario o el narcotráfico", advirtió en entrevista.

"El problema no es la complicación de comprobar (las aportaciones), eso lo tendrán que hacer; el problema es la dependencia de sus financiadores, hoy están, tanto Margarita Zavala como Jaime Rodríguez Calderón, a merced de quien les pague la campaña. Tendrán que comprobarlo".

Ayer, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que no debía aplicarse la restricción impuesta por el INE que permitía a los candidatos independientes a la Presidencia recabar financiamiento privado por 42.9 millones de pesos.

En el esquema aprobado, tanto Zavala como "El Bronco" podrán ejercer un monto de recursos privados 60 veces mayor al financiamiento público, al que, por cierto, han renunciado.

La ex consejera del otrora IFE afirmó que otro reto para ambos aspirantes será acreditar la legal procedencia de las aportaciones de privados.

"Tendrán que comprobarlo. No tienen posibilidad de no comprobarlo, no nos van a poder decir que no es lo mismo comprobar 40 millones que comprobar 400, porque ya les hizo bolas el engrudo", destacó.

"Tienen que comprobar, en caso de que consigan los 422 millones, no hay excusa para que no comprueben desde el primero hasta el último centavo, lo que pasa es que van a estar a merced de quien les haya financiado".

La especialista consideró que los Magistrados se vieron obligados a optar por el "mal menor", ya que no abrir la posibilidad de que los contendientes estuvieran en igualdad de condiciones de competir contra los partidos significaba anular, en los hechos, la figura novedosa de las candidaturas independientes.