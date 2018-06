Torres Sato se avocará a ser un gestor de inversiones para Culiacán

Culiacán, Sinaloa.– Arturo Torres Sato, candidato a diputado por el Distrito XIII se comprometió a ser un gestor desde el Congreso del Estado, de nuevas inversiones que mantengan a Culiacán y Sinaloa, como un polo atractivo de desarrollo.

Sostuvo que mantendrá una política de impulso a nuevas inversiones, que den bienestar.

Foto: Cortesía

En un emotivo discurso con vecinos de la zona rural, el aspirante por el Distrito XIII, sostuvo que la importancia de conseguir que empresas sigan fijando sus ojos en nuestro estado, es generar miles de empleos directos o indirectos, con los que todos se favorecen.

De los proyectos que trae de la mano con sus compañeros de fórmula, como el candidato a presidente municipal, Jesús Valdés Palazuelos, Juan Ernesto Millán y Aarón Rivas por las diputaciones federales, el diputado por la coalición PRI-PVEM-Panal, afirmó que está el adquirir 40 mil lámparas Led para las calles de Culiacán, a través de proyectos con el Banco Mundial.

Foto: Cortesía

“Si me dan la oportunidad, no les voy a fallar. Dirán que es poco tiempo tres años, pero es mucho tiempo para quienes saben hacer, yo tengo prisa. Yo vengo a trabajar. Me he preparado para eso y me gusta”, enunció ante habitantes de la comunidad de Los Naranjos.

Después estuvo con los pobladores de Carrizalejo, en donde asistieron también de la comunidad de Portezuelo y Ayuné. Ahí frente a más de cien personas destacó la importancia represtigiar la política.

Vamos empezando la carretera, y por eso me interesa regresar poco a poco la credibilidad en hacer política. Me gusta trabajar y de eso se van a dar cuenta. No les vamos a fallar, acotó.

Foto: Cortesía

El joven, quien representa la cara nueva de su partido, reiteró el proyecto de ser un gestor de la mejora en las escuelas públicas como una forma de mejorar la calidad de la educación que reciben nuestros niños y con ello contribuir al fortalecimiento de los valores y de la calidad de vida.

En un franco reconocimiento, Torres Sato valoró mucho las gestiones sociales que hacen todos los días los representantes del pueblo. “Me queda muy claro que ellos piden sólo para ustedes y no para ellos y eso los reconozco con todo respeto”, comentó.

Foto: Cortesía

Durante la mañana el aspirante por la coalición PRI-PVEM-Panal, caminó por las calles del sector Nueva Galaxia. Ahí encontró familias con todo tipo de ideología política, pero una propuesta clara y un cuadro joven con experiencia, convenció a las personas.

Le abordaron con diferentes temas de preocupación como infraestructura, educación y seguridad, donde los ciudadanos confiaron plenamente que la carrera del candidato en el ámbito privado y público, puedan ayudar a atender estos temas.

Foto: Cortesía

Horas antes estuvo en lo que fue el exterior de la primaria Guadalupe Victoria de la colonia Loma de Rodriguera, para después recorrer este sector popular del norte de Culiacán. Más tarde se trasladó al fraccionamiento Loma de Tamazula, a donde también pidió lo favorezcan con su voto.

Poco antes de cerrar su actividad fue invitado a presenciar una final de softbol infantil en el parque Elektra del fraccionamiento Los Ángeles.

Con una política de seguridad preventiva, los padres de familia de los pequeños le solicitaron voltear los ojos en estos lugares de esparcimiento.

Foto: Cortesía

El pequeño Juan, un niño de sólo 11 años le pidió a Torres Sato ser un diputado que ayude a los niños deportistas. “A mí me gusta mucho jugar aquí con mi hermanito. Ojalá nos ayude a que este más bonito el parque”, lo que comprometió más al candidato de la coalición.

Con el fin de mantener condición física en los últimos días de esta campaña electoral, el joven de 34 años acudió a trotar al parque de Lomas del Sol.