Pide Ricardo Anaya indagar recursos del "Niño Verde"

México.- El candidato presidencial postulado por la coalición "Por México al Frente", Ricardo Anaya, abogó por una investigación al origen de los recursos con los cuales el "Niño Verde" construye en San Antonio, Texas, cuatro residencias de lujo.

Tendría que haber una explicación de cuál es el origen de esos recursos, planteó Anaya en rueda de prensa.

En su edición de este lunes, Reforma informó que los cuatros inmuebles, ubicados en el exclusivo sector de The Dominion son propiedad de empresas a nombre de la madre y las hermanas de Jorge Emilio González Martínez, y de una mujer -esposa de su ex secretario particular- que hace siete años fue señalada como su prestanombres en uno de los escándalos más sonados del político en Cancún.

El llamado Niño Verde, de 46 años, es senador con licencia del Partido Verde y en este proceso electoral va por una diputación federal plurinominal como parte de la coalición Todos por México con el PRI y el Panal, que tiene como candidato presidencial a José Antonio Meade.