Urge que la ciudadanía se involucre en toma de decisiones: Humberto Alfaro

Culiacán.- Es importante que la ciudadanía se involucre más en la toma de decisiones a fin de juntos buscar aquellas que vengan a beneficiar a nuestra ciudad, al estado y al país y sacarlos del estancamiento en que se encuentran, y ya no dejar a unos cuántos que hagan las cosas, porque es más que claro que no están trabajando por el bien de las familias, afirmó Humberto Alfaro, candidato independiente a diputado federal por el distrito electoral 05.

Durante un amplio recorrido que realizó acompañado de su suplente José Guadalupe Carrillo Osorio, por la calle Pascual Orozco, desde el Boulevard Emiliano Zapata, Alfaro dialogó con locatarios, pequeños empresarios y vecinos del sector, quienes se mostraron muy atentos a las propuestas para fortalecer la lucha que realiza con el respaldo de más de seis mil ciudadanos que dieron su firma para buscar la diputación federal.

Me encuentro muy contento, entusiasmado con la respuesta de la gente, me da la mano, me invitan a pasar a sus casas, eso es significativo, y me llena de energía para seguir recorriendo el distrito 05 y llevar nuestro mensaje, de que debemos ir todos juntos sin soltarnos, esta lucha independiente es de todos para bien de Culiacán, para bien del país, enfatizó.