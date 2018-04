"Uy qué miedo", revira AMLO a Fox y le dice embustero

Guadalajara (Reforma).- El candidato presidencial la Coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, reviró hoy al ex Presidente Vicente Fox, quien, vía Twitter, lo llamó cínico y embustero por señalar que los ex Mandatarios de México reciben una pensión mensual que asciende a 5 millones de pesos.

Hoy (Vicente) Fox me contestó con siete u ocho Twitters, uy qué miedo. Como decía mi paisano Chicoche 'miren cómo estoy temblando', uy qué miedo, se burló el abanderado presidencial al encabezar un mitin en Tepatitlán.

No es venganza, es justicia y austeridad republicana. pic.twitter.com/clAQXqybuM

Que se serene Fox, no es venganza, es justicia, es austeridad, no es posible que los ex Presidentes de México reciban una pensión de 5 millones de pesos mensuales en total.