Va Aarón Rivas por un desarrollo integral para las familias

Culiacán, Sinaloa.- Desarrollo integral para las familias, a través del empleo, fue el compromiso que hizo el candidato a Diputado Federal por el Distrito 05, Aarón Rivas Loaiza.

A 26 días de haber iniciado su campaña, dejó en claro que su manera de hacer política no es dar apoyos que resuelvan, temporalmente, demandas de la ciudadanía, sino dar soluciones permanentes y de fondo.

En ese sentido, el abanderado por la coalición “Todos Por México”, dijo que desde San Lázaro generará las herramientas necesarias para que las familias no sólo tengan la oportunidad de solventar sus gastos del día a día, sino que también puedan contar con servicios públicos y seguridad de calidad.

Su servidor, no es de los que da para las medicinas, no es el que da para un apoyo de un ratito, una despensa, no; su servidor les va a ayudar a que vivan mejor, que tengan oportunidades de un trabajo, que tengan la oportunidad de que tengan una mejor calle, que tengan mejores servicios, que tengan mejor seguridad a eso me voy a dedicar, expresó.