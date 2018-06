Pese a diferentes denuncias INE no actúa contra compra de votos

Ciudad de México.- Académicos, activistas y ciudadanos consideraron, tras sostener una reunión con el consejero presidente, Lorenzo Córdova, que el Instituto Nacional Electoral (INE) no ha tenido el suficiente interés en actuar de oficio para evitar y sancionar la compra y coacción del voto.

Lo anterior, dijeron, pese a que distintos medios de comunicación han reportado cómo en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI se repartió dinero a ciudadanos que a cambio dieron su credencial de elector para votar, así como el reparto de dádivas en Coyoacán por parte del PRD.

Aunado a eso, criticaron que el órgano electoral tampoco ha sido tan enérgico en condenar la violencia que prevalece en el actual proceso.

Foto Archivo AFP

Encabezados por Porfirio Muñoz Ledo, los ciudadanos sostuvieron hoy una reunión con Córdova, a quien le expusieron distintas inquietudes que tienen de cara a la jornada electoral, principalmente la compra de votos, la violencia a lo largo de las campañas y la seguridad de los sistemas informáticos del INE.

En un mensaje a medios, acusaron que, aunque reiteradamente le advirtieron sobre la compra del sufragio, el consejero presidente les informó que únicamente se han presentado cuatro quejas, lo cual desató críticas de los presentes con el argumento de que el organismo debería de actuar de oficio.

Foto AFP

"Nos mostró la información, cuatro quejas o denuncias, o sea dio la impresión de que no se ha denunciado suficientemente y que pues por eso no es la responsabilidad del INE, sin embargo como bien recordó Porfirio Muñoz Ledo, tiene facultades de oficio o sea no se necesita la denuncia", recriminó la abogada y ex legisladora Loretta Ortiz.

Quiso echarle la bolita a nuestro lado, como decir 'es un problema de denuncias que tienen que hacer la sociedad civil, las ONG o los ciudadanos o los partidos y la sociedad civil'

El académico Alberto Aziz pidió al INE que haga un llamado más enfático a la ciudadanía para que ejerza el voto libre, mientras que Muñoz Ledo lamentó que el reparto de dinero que hizo el PRI en sus oficinas centrales, el cual fue documentado por REFORMA, haya quedado impune.

"Si no es responsable el INE, ¿pues quién es responsable?, lo que no podemos permitir es la impunidad y es un caso abierto de impunidad (la entrega de dinero en las oficinas del tricolor)", aseveró Muñoz Ledo, quien afirmó que Córdova no comentó nada al respecto.



Muñoz Ledo también lamentó que el INE no haya sido tan enfático en condenar la inseguridad, a diferencia de Janine Otálora, Magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que ayer acusó al narco de decidir las candidaturas.

Temática/Pixabay

"¡Cómo es posible que sea Janine, con quien hablé en la mañana, Otálora, que no está en su competencia, quien hable con una muy buena frase: en México son los narcos quienes deciden quién es candidato!"

Yo se la atribuiría más al INE, que es el que organiza la elección, no está en la competencia de Janine

El padre Miguel Concha, por su parte, expuso que le pidió a Córdova blindar los sistemas informáticos del INE, especialmente los relacionados al PREP, a lo cual, el consejero presidente respondió que todo lo relacionado a ese programa es auditado por universidades públicas, entre ellas la UNAM.

El especialista Javier Quijano señaló que se propuso que un grupo de científicos acompañara la revisión de los procesos informáticos del INE, lo cual fue descartado debido a falta de tiempo; mientras que Ricardo Valero externó su preocupación de que todavía en 2018 hay riesgo de que se manipule la voluntad ciudadana.

Twitter @INEMexico

En tanto, el especialista Alejandro Mendoza llamó a la ciudadanía que descarguen aplicaciones móviles, surgidas desde la sociedad civil, que buscan aumentar la vigilancia de los comicios, entre las que están "Denuncia Prodefensa Voto Libre".

Pese a las críticas, comentaron que hubo puntos de concordancia con Córdova, quien les aseguró que los sistemas del INE están blindados ante cualquier intromisión.

A la reunión con el consejero presidente, también asistieron Clara Jusidman, Ifigenia Martínez, Cecilia Soto, Jorge Eduardo Navarrete, Amalia García, entre otros.