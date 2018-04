Minuto a Minuto. Primer Debate Presidencial

México.- El primer debate presidencial es la oportunidad que los candidatos tienen para exponer sus propuestas y buscar se elegidos en los próximos comicios del primero de julio del 2018.

Andrés Manuel López Obrador, (Morena-PT-PES), Ricardo Anaya Córtes (PAN-PRD-MC); José Antonio Meade Kuribreña (PRI-PVEM-PANAL) y los candidatos independientes Margarita Zavala y Jaime Rodríguez, "El Bronco" presentan sus propuestas para buscar ganar la presidencia de México.

20:00. Da inició el primer Debate Presidencial

20:05. Jaime Rodríguez, candidato independiente asegura que fortalecerá la seguridad en México; anuncia que en caso de ganar impulsará la policía cibernética para cuidar de los mexicanos.

20:10 Andrés Manuel López Obrador asegura que de ganar aplicará la amnistía

20:15 José Antonio Meade asegura que ára combatir la corrupción se necesita de estrategias; se pronunció a favor de la Ley de Seguridad Interior.

20:20. Asegura Margarita Zavala que defenderá a los mexicanos, "el que la hace la paga".

20:23. Andrés Manuel López Obrador asegura que de ganar podrá combatir el alto índice de violencia que vive el país.



20:27. José Antonio Meade dice que Andrés Manuel López Obrador no es asertivo con lo que logró como Jefe de Gobierno dle entonces Distrito Federal.

20:30. Ricardo Anaya dice que el gobierno de Enrique Peña Nieto no reconoce el alto índice de violencia, dice que él buscará tener policías confiables.

20:32. "La violencia se desató por falta de crecimiento económico", asegura el candidato de Morena; dice que en el gobierno del panista Felipe Calderón y Enrique peña Nieto la suma de inseguridad incremento considerablemente.

20:34. José Antonio Meade señala que "los criminales deben estar en prisión"

20:35. Anuncia el candidato independiente, Jaime Rodríguez que la violencia y la maldad van con la corrupción; señala a Zavala de defender le gobierno de su esposo Felipe Calderón.

20:36. Margarita Zavala dice que siempre defenderá las cosas buenas que México ha tenido.

20:37. "Plantear el perdón a criminales es una locura", dice Anaya a López Obrador.

20:37. Jaime Rodríguez reta a Andrés Manuel de que siga si aplicará la amnistía.

20:38. López Obrador responde que "la violencia no acabará con la violencia".

20:39. ¿Amnistía si o no?, pregunta Ricardo Anaya a Andrés Manuel López Obrador.

20:40. Pregunta Jaime Rodríguez a López Obrador que si realizará un pacto con el narcotráfico.

20:41. Meade Kuribreña increpa a Andrés Manuel López Obrador.

20:42. Indigna a Meade la corrupción, asegura que no habrá "estafas maestras, ni moches ni naves industriales; obligatorio presentar la 7de7 y lograr que el SAT y el INE se incluyan en el tema de transparencia".

20:44. Jaime Rodríguez dice que para combatir la corrupción se necesita un candidato independiente, "tenemos que mocharle la mano al que robe", advierte "El Bronco".

20:46. Propone El Bronco cortar literalmente la mano al que robe, dice que de ganar llevará la solicitud a la Cámara de Diputados.

20:48. ¿La mentira forma de corrupción?, le preguntan a Jaime Rodríguez

20:48. Responde que sí y que algunas veces ha mentido.

20:50. "México tiene políticos corrupto, yo acabaré con la corrupción", dice Andrés Manuel López Obrador.

20:51. Dice López Obrador para acabar con la corrupción pondrá el ejemplo, "si el presidente no es corrupto. ningún funcionario será corrupto"; reafirma que venderá el avión presidencia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

20:51. Ricardo Anaya señala a Andrés Manuel López Obrador de mentiroso.

20:52. José Antonio Meade asegura que el abanderado de Morena no ha declarado ni ventilado su declaración y la manera de cómo tiene ingresos.

20:53. Jaime Rodríguez pregunta a Meade y Anaya si se unirán.

20:54. "La corrupción no se acaba con decretos, sino con leyes", afirma Margarita Zavala.

20:56. La esposa de Felipe Calderón asegura que "la impunidad es la otra cara de la corrupción".

20:58. Ricardo Anaya acusa de nueva cuenta a Andrés Manuel López Obrador de mentiroso.

20:59. El panista propone que para acabar con la corrupción se necesita entregar el dinero a quiénes lo necesitan "que sea entregado y que no se lo roben", dice.

20:59. "Cárcel y muerte civil a corruptos", dice Anaya Córtes.

21:00. Afirma Ricardo Anaya que siempre se ha conducido con legalidad; "se ha creado una historia de mentiras en mi contra", expresa.

21:01. "Necesario que México tenga un fiscal independiente", dice Anaya.

21:02. Margarita Zavala dice que "la transparencia debe ser un compromiso para todo México".

21:03. Meade Kuribreña dice que Andrés Manuel López Obrador "realiza acuerdos con corruptos y los violentos".

21:04. "A mi me pueden llamar 'peje' pero no lagarto; no mentir no robar ni traicionar al pueblo", dice López Obrador.

21:07. Ricardo Anaya coincide con López Obrador en índice de corrupción.

21:08. "La transparencia es constatar lo que dicen a lo que presentan; Anaya es un magnate y Andrés Manuel un recogedor", dice Meade.

21:09. Margarita Zavala dice haber abusos de poder y señala a López Obrador.

21:10 "Si queremos un Fiscal independiente", afirma AMLO.

21:11. "Cárcel especial para corruptos", propone Margarita Zavala.

21:12. Jaime Rodríguez acusa a López Obrador de ser deshonesto.

21:13. "El pueblo no es tonto, no soy corrupto, si lo fuera ya me hubieran destruido", dice AMLO.

21:14. Necesario acreditar la deshonestidad, dice Meade.

21:15. El Bronco se dirige a Meade y le pregunta que si tuvo que ver con los casos de los exgobernadores acusados de corrupción.

21:15. Meade dice que si tuvo que ver en el caso pero para meterlos a la cárcel.

21:16. Anaya dice que los exgobernadores en prisión es gracias al PAN. Anaya pregunta a Meade si Enrique Peña Nieto es corrupto.

21:17 Meade comienza a responder pero se acaba el tiempo de hablar.

21:18. Anaya acusa de que Meade recibió dinero en el caso de los exgobernadores priistas acusados de corrupción.

21:19. Asegura Jaime Rodríguez ser honesto gracias a los valores que "mi mamá me enseñó".

21:21. Promete Margarita generar condiciones a favor de los jóvenes.

21:22. De ganar, Zavala asegura que siempre rendirá cuentas.

21:23. ¿La elección de Margarita es una reelección de Calderón?, Zavala dice que no, ya que ella tiene propia entidad, "soy diferente" a Felipe Calderón.

21:24. Promete Margarita Zavala respeto a matrimonios del mismo sexo.

21:25. "Hospitales al 100, cero pobreza extrema", dice Meade.

21:26. José Antonio dice que "el PRI escogió a un ciudadano preparado y con experiencia" y que no tiene nada que ver con la mala aceptación en contra de Peña Nieto y el caso de exgobernadores acusados de corrupción.

21:28. Pide Jaime Rodríguez que ciudadanos le expongan propuestas políticas.

21:29. "No presentamos apoyos ciudadanos falsos; el INE se equivocó con la APP", dice El Bronco.