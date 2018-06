Mañana expondrán las evidencias en contra de ex fiscal duartista

Veracruz (Agencia Reforma).- Una juez de Veracruz dictó prisión preventiva como medida cautelar contra el ex Fiscal estatal Luis Ángel, por su presunta participación en el delito de desaparición forzada de personas en la modalidad de ayudar a eludir la impartición de la justicia o entorpecer las investigaciones.

Tras 12 horas de audiencia, la juez Alma Aleida Sosa Jiménez, quien lleva los juicios contra el ex Gobernador Javier Duarte y diversos ex funcionarios de su administración, consideró que el delito imputado es grave y fijó para el próximo 23 junio la audiencia de vinculación a proceso.

La Fiscalía expuso en la audiencia que Luis Ánngel está ligado por el caso del policía David Lara Cruz, quien desapareció el 12 de enero de 2016.

Las investigaciones refieren que ministeriales hallaron una fosa clandestina y alteraron el hallazgo de 19 cuerpos la barranca La Aurora, en el municipio de Emiliano Zapata.

Testigos citados en el expediente aseguran que en ese lugar se arrojaban a víctimas de desaparición forzada, presuntamente a manos de policías.

El 19 de enero de 2016 fueron hallados 19 cadáveres, aunque los ex funcionarios ahora detenidos pidieron al personal bajo su mando reportar la localización de sólo seis.

Uno de los cuerpos fue llevado a la localidad de Santa Ana, Municipio de Alto Lucero, donde se simuló haberlo encontrado y luego fue identificado como el policía David Lara Cruz, quien desapareció el 12 de enero del 2016.

Los 12 cuerpos restantes no fueron reportados de manera oficial.

En el caso unos 15 ex funcionario son investigados, incluidos policías, ministeriales y el propio ex mandatario.

De acuerdo con el Gobernador de la entidad, Miguel Ángel Yunes, el propio Duarte supo de las desapariciones forzadas de personas, supuestamente encabezadas por el ex Secretario de Seguridad Pública, Arturo N, y sus mandos.

Foto: Fiscalía General de Veracruz

Por ese caso ya se encuentran vinculados a proceso María del Rosario, ex directora de Investigaciones Ministeriales; Gilberto N, ex director general de Servicios Periciales, y Carlota N, ex delegada de la Policía Ministerial.

La defensa de Luis Ángel pidió a la juez considerar que el delito que se le imputa no es grave pues no se le acusa de ser el autor intelectual de la desaparición del ex policía David Lara Cruz.

Sin embargo, en la audiencia se estableció que el ex fiscal presuntamente ordenó o supo de la alteración de la escena del hallazgo del policía y el de otras 18 personas.

El ex funcionario se acogió a la duplicidad del término constitucional para prolongar por 144 horas el tiempo para decidir sobre su vinculación a proceso.

Asimismo, Sosa Jiménez determinó auxiliar a la defensa del imputado para hacer comparecer a varios expertos para el desahogo de los medios de prueba ofrecidos por la defensa.

Foto: Fiscalía General de Veracruz

La audiencia para este desahogo se fijó para el próximo 20 de junio a las 15:00 horas, a fin de que comparezcan los peritos de la Dirección General de Servicios Periciales, Mónica Ivette Guerrero Almazán, Carlos Lara Herrero y Patricia Bautista Ramírez.

En esa audiencia está contemplado además que declare un testigo protegido.La defensa de Luin Ángel N también se comprometió a presentar pruebas periciales en criminalística y dactiloscopía.

Bravo fue llevado a las celdas del penal de Pacho Viejo en Coatepec, Veracruz, en cuyos anexos se ubican las Salas Orales.