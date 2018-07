Exgobernador de Veracruz busca amparo contra cargos de la Fiscalía

Veracruz.- Javier N pidió a un juez federal cancelar cualquier trámite que tenga como propósito conseguir la autorización del Gobierno de Guatemala para que sea juzgado en México por el delito de desaparición forzada de personas.

Leer también: Inauguran galería de arte con obras aseguradas a duartistas

El ex gobernador de Veracruz solicitó un amparo a José Díaz de León Cruz, Juez Segundo de Distrito en esa materia, en contra de las gestiones encaminadas a sumarle un proceso que no estaba previsto cuando fue extraditado en julio de 2017.

Foto: Fiscalía General de Veracruz

La demanda de garantías del ex mandatario, registrada con el número 588/2018, fue presentada desde el pasado 3 de julio, sin embargo, el juzgador no lo admitió sino hasta 10 días más tarde, debido a que estimó que no estaban aclarados con precisión los actos que reclamaba.

Leer también: Remataran predio asegurado a suegro de Javier Duarte

Duarte precisó al juez que su amparo reclama en particular la petición de la Fiscalía de Veracruz a la PGR, para adherir un nuevo delito a la solicitud de extradición que lo trajo a México el 17 de julio de 2017.

Díaz de León concedió una suspensión provisional y negó otras, pero en la lista de acuerdos publicada en su juzgado no se aclaran los alcances de cada una de las medidas resueltas.

El pasado 6 de junio un juez penal de Veracruz emitió una nueva orden de aprehensión contra Duarte por desaparición forzada de personas, por un caso donde se hallaron 19 cadáveres en la localidad de Barranca de la Autora, Emiliano Zapata, y oficialmente sólo se reportaron seis.

Guatemala extraditó hace un año a México al ex mandatario veracruzano, por tres causas penales iniciadas en su contra, una de ellas federal y dos del fuero común.

La primera es por delincuencia organizada y lavado de dinero, mientras que las demás por los delitos de peculado, tráfico de influencias, e incumplimiento del deber legal.