"Para mí, el poder haber hecho esas fotos, significan un acto de libertad"

Veracruz.- Como parte de la "guerra sucia" en la ciudad de Xalapa, comenzaran a circular fotos en internet de una candidata por la diputación aparece desnuda. Se trata de Angélica Cristiani Mantilla, candidata a la diputación local por el Distrito X de Xalapa, por el partido Nueva Alianza.

A través de una conferencia de prensa, la candidata dio a conocer que de nuevo fue víctima de un ataque político en su contra, al querer utilizar las fotografías para desprestigiar su imagen durante este fin de semana. Cabe señalar, que Cristiani Mantilla no niega las fotos, argumenta que fueron tomadas con fines artísticos y no se avergüenza de las fotografías.

En su denuncia pública ante los medios de comunicación, relató que las fotos fueron tomadas "hace cinco años" como parte de un proyecto artístico en la ciudad de Xalapa. Además informó que había presentado la queja ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) donde adjuntó las fotografías que habían sido expuestas.

En la conferencia de prensa, la candidata lamentó que se haya intentado desprestigiar su imagen con las fotografías y señaló que este, no sería un impedimento para seguir participando en proyectos artísticos, que tanto identifican a Xalapa.

Para mi, el poder haber hecho esas fotos, significan un acto de libertad de expresión, no me avergüenza en lo mínimo el haberlas realizado

Señaló que desconocía quien o quienes fueran los o las autores de los ataques, puesto que a través de redes sociales como Facebook se pueden crear perfiles falsos y comenzar a difundir información amarillista en distintos grupos.

Además, confirmó su posición de que se trata de un evidente y desesperado ataque contra ella.

No es algo que me avergüence, pero tampoco creo que sea algo que deba yo dejar pasar, que no deba yo de atender.